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歌劇《被遺忘的瑪麗亞》衛武營演出 線上直播加碼開賣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
《被遺忘的瑪麗亞》全劇融合探戈音樂、歌劇、當代舞蹈。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
《被遺忘的瑪麗亞》全劇融合探戈音樂、歌劇、當代舞蹈。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

皮亞佐拉輕歌劇《被遺忘的瑪麗亞》，9月17日至19日在衛武營國家藝術文化中心演出三場。票房開出佳績，衛武營特別加開9月18日下午2點半的線上直播場，邀請線上、線下觀眾一同感受皮亞佐拉的探戈魅力。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，衛武營在2015年營運推動小組時期，第一件做的事情就是簽了兩個國際歌劇共製的合約，藉由表演藝術的製作打開國際市場，同時透過國際合作讓世界看見衛武營。今年適逢皮亞佐拉的百年誕辰，選擇在衛武營演出他唯一的歌劇製作《布宜諾斯艾利斯的瑪麗亞》，並以《被遺忘的瑪麗亞》為名來向大師致敬。

簡文彬說，這齣輕歌劇演出型態與其他類別的演出相比，帶有更強烈的即興風格，演出會隨著心情及現下時空的反應做出立即的變化。如何連結古典制式與即興風格，對於擔任指揮的他來說，也是很新的嘗試與挑戰。

黎海寧擔任《被遺忘的瑪麗亞》的導演暨編舞，與台灣舞蹈家陳秋吟以線上方式協同合作完成排練；劇中女高音蔣啟真與男中音葉展毓是首度與衛武營歌劇系列合作，靈魂人物「說書人」則邀請出生於布宜諾斯艾利斯的台灣大學音樂學研究所退休教授康嘉鐸Ricardo CANZIO擔任，同時負責全製作的語言指導，展現拉丁美洲西班牙文所帶來的韻味。

舞台設計陳威光、服裝設計范懷之與燈光設計郭建豪，共同打造舞台奇幻視覺效果。指揮簡文彬帶領以班多鈕手風琴為特色的Circo樂團，營造阿根廷小酒館懷舊氣氛。全劇融合探戈音樂、歌劇、當代舞蹈，由6位舞者分別詮釋不同面向的瑪麗亞。

《被遺忘的瑪麗亞》的情節以倒敘形式呈現，描述女主角瑪麗亞出生在布宜諾斯艾利斯的社會底層，她是神喝醉時所創造出來的女子，擁有一副好歌喉，吸引無數情人，卻在一段又一段的感情中受到傷害。不同於聖母瑪利亞，她如同被神遺忘一般，沒有得到祝福，最終迎來死亡。一位幽靈同情她的遭遇，將她帶回人間，從被社會遺棄的潦倒妓女重生回聖潔的瑪麗亞。衛武營官網www.npac-weiwuying.org。

《被遺忘的瑪麗亞》全劇融合探戈音樂、歌劇、當代舞蹈，演出瑪麗亞命運多舛且戲劇化的一生。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
《被遺忘的瑪麗亞》全劇融合探戈音樂、歌劇、當代舞蹈，演出瑪麗亞命運多舛且戲劇化的一生。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
皮亞佐拉輕歌劇《被遺忘的瑪麗亞》演出人員。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
皮亞佐拉輕歌劇《被遺忘的瑪麗亞》演出人員。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

衛武營 直播

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