品牌Logo、念法全換新 17LIVE日本新佈局 拓東南亞市場

2015年在台灣成立、2017年進入日本市場的「17LIVE」，短短6年之內已成為擁有超過5,000萬註冊用戶、在全球6個區域市場皆設立辦公室的國際企業。為了在拓展新市場時可以有更一致的品牌溝通方式，17LIVE集團全球CEO小野裕史近日宣告，將正式啟動品牌重塑計畫，包括推出全新企業識別Logo，並將全球品牌名稱與App統一更名為17LIVE（發音為one seven live），強調「未來17LIVE將以全球企業之姿，持續引領新世代溝通方式，持續發展更多創新直播技術與應用，讓使用者能隨時透過17LIVE與人分享生活中每一個精彩時刻。」

近1年多來，全球皆受到疫情影響，大幅改變人們生活習慣與社交行為，透過網路分享日常生活、消弭實體距離隔閡，也大大催化了數位產業的發展。台灣做為17LIVE品牌創始地，目標將「直播」深化至每個人生活中，17LIVE台灣暨東南亞區CEO練建麟強調：「未來人們不再需要透過複雜的剪輯與拍攝等作業，只要透過17LIVE的直播串流技術，一鍵即可輕鬆分享、紀錄生活，打破時間距離限制、與朋友即時交流，和全世界分享你的每個珍貴時刻。」