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DE BEERS美鑽勾勒蝴蝶輕舞飛揚 可拆組設計豐儉由人
鑽石可以是最堅硬也最輕盈的存在。來自英倫的天然鑽石專家DE BEERS，推出三款Butterfly高級珠寶系列全新瑰麗設計：項鍊、耳環和戒指的設計靈動活潑，靈感源於蝴蝶的蛻變，以閃耀的白色美鑽生動勾勒出蝴蝶翩翩飛舞的曼妙之姿。
如雕塑般的鑽石蝴蝶造型，以細緻的鏤空手法勾勒蝴蝶翅膀的斑斕之美，並以流動於每顆美鑽多面向的自然光彩，創造視覺上的輕盈感。開放式設計的戒指營造出宛如蝴蝶瞬間停駐於指間的視覺效果。項鍊以鑽石鍊帶優雅繞過脖頸流瀉而下，兩側末端則垂懸著各垂墜一枚梨形鑽石吊墜，蝴蝶墜飾可以輕鬆拆下做為胸針配戴。耳環可以搭配梨形鑽石吊墜呈現隆重感，也可從容優雅地解開梨形鑽石吊墜的夾扣、單獨讓蝴蝶的翅膀庭墜耳畔，豐儉由人。
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