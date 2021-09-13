DE BEERS美鑽勾勒蝴蝶輕舞飛揚 可拆組設計豐儉由人

鑽石可以是最堅硬也最輕盈的存在。來自英倫的天然鑽石專家DE BEERS，推出三款Butterfly高級珠寶系列全新瑰麗設計：項鍊、耳環和戒指的設計靈動活潑，靈感源於蝴蝶的蛻變，以閃耀的白色美鑽生動勾勒出蝴蝶翩翩飛舞的曼妙之姿。

如雕塑般的鑽石蝴蝶造型，以細緻的鏤空手法勾勒蝴蝶翅膀的斑斕之美，並以流動於每顆美鑽多面向的自然光彩，創造視覺上的輕盈感。開放式設計的戒指營造出宛如蝴蝶瞬間停駐於指間的視覺效果。項鍊以鑽石鍊帶優雅繞過脖頸流瀉而下，兩側末端則垂懸著各垂墜一枚梨形鑽石吊墜，蝴蝶墜飾可以輕鬆拆下做為胸針配戴。耳環可以搭配梨形鑽石吊墜呈現隆重感，也可從容優雅地解開梨形鑽石吊墜的夾扣、單獨讓蝴蝶的翅膀庭墜耳畔，豐儉由人。 DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊，約565萬元。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石戒指，約118萬5,000元。圖／DE BEERS提供 DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石耳環，約133萬5,000元。圖／DE BEERS提供 模特兒配戴DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石戒指與耳環。圖／DE BEERS提供 模特兒配戴當作胸針的DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊與戒指。圖／DE BEERS提供 模特兒配戴DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊與耳環。圖／DE BEERS提供 模特兒配戴當作胸針的DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊。圖／DE BEERS提供