快訊

北市精準疫調！柯文哲爆曾有確診者去摩鐵「太太在不敢招供」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DE BEERS美鑽勾勒蝴蝶輕舞飛揚 可拆組設計豐儉由人

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DE BEERS推出全新Butterfly系列高級珠寶。圖／DE BEERS提供
DE BEERS推出全新Butterfly系列高級珠寶。圖／DE BEERS提供

鑽石可以是最堅硬也最輕盈的存在。來自英倫的天然鑽石專家DE BEERS，推出三款Butterfly高級珠寶系列全新瑰麗設計：項鍊、耳環和戒指的設計靈動活潑，靈感源於蝴蝶的蛻變，以閃耀的白色美鑽生動勾勒出蝴蝶翩翩飛舞的曼妙之姿。

如雕塑般的鑽石蝴蝶造型，以細緻的鏤空手法勾勒蝴蝶翅膀的斑斕之美，並以流動於每顆美鑽多面向的自然光彩，創造視覺上的輕盈感。開放式設計的戒指營造出宛如蝴蝶瞬間停駐於指間的視覺效果。項鍊以鑽石鍊帶優雅繞過脖頸流瀉而下，兩側末端則垂懸著各垂墜一枚梨形鑽石吊墜，蝴蝶墜飾可以輕鬆拆下做為胸針配戴。耳環可以搭配梨形鑽石吊墜呈現隆重感，也可從容優雅地解開梨形鑽石吊墜的夾扣、單獨讓蝴蝶的翅膀庭墜耳畔，豐儉由人。

DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊，約565萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊，約565萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石戒指，約118萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石戒指，約118萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石耳環，約133萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石耳環，約133萬5,000元。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石戒指與耳環。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石戒指與耳環。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴當作胸針的DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊與戒指。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴當作胸針的DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊與戒指。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊與耳環。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊與耳環。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴當作胸針的DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴當作胸針的DE BEERS Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊。圖／DE BEERS提供

鑽石 珠寶

延伸閱讀

正宗法國皇家珠寶！日內瓦11月拍賣瑪麗安東妮鑽石手環

RPG手遊《哈利波特：魔法覺醒》全平台正式上線 開服福利送傳說卡

「凡爾賽拜金女」瑪麗皇后鑽石手鍊將拍賣 預估拍價1.1億

莎莎自創轉念對抗恐懼 催眠自己蟑螂是蝴蝶

相關新聞

DE BEERS美鑽勾勒蝴蝶輕舞飛揚 可拆組設計豐儉由人

鑽石可以是最堅硬也最輕盈的存在。來自英倫的天然鑽石專家DE BEERS，推出三款Butterfly高級珠寶系列全新瑰麗設...

湯圓＋天后御守！「桂冠×天后宮」聯名組 只送不賣

繼於今年4月攜手「PUI PUI 天竺鼠車車」之後，桂冠在今年中秋前夕，攜手彰化鹿港天后宮，打造線上「許好願」祈福平台。...

限時1週！小米中秋節手機直降3千 Redmi降噪耳機只要1,595元

疫情讓視訊溝通、線上會議變得頻繁，也讓藍牙耳機跟著熱賣。小米台灣今宣布將於9月15日至9月21日止舉辦「小米中秋節」活動...

男人也能穿薄紗 GUCCI廣告捕捉人類「愛慾」渴望

還記得今年四月GUCCI發表的Aria數位時尚秀嗎？當時這場GUCCI百年大秀上曝光與BALENCIAGA的聯名設計蔚為...

7-ELEVEN「i預購」搶攻3C市場 設立SAMSUNG三星品牌館

7-ELEVEN OPEN POINT App架構最大O2O會員服務平台，藉由超商型態電商服務平台「i預購」，整合6,2...

中秋烤肉「PXGo!全聯線上購」滿額最高現折299元 「小時達」滿500送300

因疫情影響，今年中秋許多民眾取消了出遊、團聚行程，反而激起在家烤肉的熱切需求，「PXGo!全聯線上購」自9月18日至9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。