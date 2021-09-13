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限時1週！小米中秋節手機直降3千 Redmi降噪耳機只要1,595元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機支援旗艦級混合式主動降噪、適應性降噪功能，可提供高達35dB的深度降噪，提供3種降噪程度，並具有雙重通透模式。圖／小米台灣提供
Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機支援旗艦級混合式主動降噪、適應性降噪功能，可提供高達35dB的深度降噪，提供3種降噪程度，並具有雙重通透模式。圖／小米台灣提供

疫情讓視訊溝通、線上會議變得頻繁，也讓藍牙耳機跟著熱賣。小米台灣今宣布將於9月15日至9月21日止舉辦「小米中秋節」活動，除了全新推出視訊好夥伴「Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機」，更精選熱門品項推出優惠活動，直降、領券折扣、滿額禮全都有，包括小米、Redmi智慧型手機以及智慧家庭產品，為用戶打造更便捷、舒適的居家空間，送禮自用都很合宜。

全新Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機支援旗艦級混合式主動降噪、適應性降噪功能，配備3組麥克風，可提供高達35dB的深度降噪，用戶還可依據不同使用需求，切換深度、均衡、輕度等不同程度的降噪模式；另提供雙重通透模式，在「通透模式」下，用戶無須拿下耳機也可聽到四周的聲音，開啟「人聲增強」功能，更可使周遭人聲更清晰。而所搭載的9 mm複合振膜音圈，可還原更多聲音細節，提供細膩、悅耳的音質。除了支援IPX4防水等級、快速充電、Qi無線充電功能，還可同時連接2部Android、iOS和Windows跨平台裝置快速切換使用。

另外，「小米中秋節」亦針對多款智慧型手機產品推出直降活動，包括小米11 5G直降2,500元，優惠價只要19,499元；小米10T 5G、小米10T Lite 5G皆直降3,000元；Redmi Note 10S直降1,000元，以上領券最高再折300元。而小米智慧顯示器P1 55型、米家掃拖機器人、米家空氣淨化器Pro、米家無線吸塵器G9等智慧家居產品，最高現折3,200元。

活動期間小米商城mi.com更獨家推出每日必買日曆，日日精選主題式產品推出優惠活動，「聯絡好友必備」智慧型手機產品、「暢享大螢幕必備」顯示器及螢幕產品、「父母省心必備」米家清掃型家電產品、「智慧家庭必備」小米智慧家電產品等，別錯過一次購足必備產品的好機會。

Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機提供冰晶灰、曜石黑2色，售價1,595元，將於9月15日起於各大通路陸續上市。圖／小米台灣提供
Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機提供冰晶灰、曜石黑2色，售價1,595元，將於9月15日起於各大通路陸續上市。圖／小米台灣提供
小米台灣將於9月15日至9月21日舉辦「小米中秋節」活動，精選熱門品項推出優惠，包括智慧型手機、智慧家庭產品等。圖／小米台灣提供
小米台灣將於9月15日至9月21日舉辦「小米中秋節」活動，精選熱門品項推出優惠，包括智慧型手機、智慧家庭產品等。圖／小米台灣提供

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