男人也能穿薄紗 GUCCI廣告捕捉人類「愛慾」渴望
還記得今年四月GUCCI發表的Aria數位時尚秀嗎？當時這場GUCCI百年大秀上曝光與BALENCIAGA的聯名設計蔚為話題，而奇幻又具科幻、未來感、烏托邦式的秀場場景組合襯托著各式令人驚豔的服飾，也讓大家留下深刻印象。近日，此系列形象廣告終於曝光，延續當初秀上所傳遞出的那種跳脫框架、無規則的概念，並透過背景配色、模特兒的肢體和性別等來凸顯此系列「慾望本體論」的創意理念，打造出一幅幅視覺強烈的影像作品。
熟知GUCCI創意總監Alessandro Michele的人應該都知道，他的設計向來除了受許多舊時代元素影響之外，充滿哲學性的創作靈感也是一大特點。本次由他所指導的形象廣告正是講述Aria系列內在的「慾望本體論」，無論是讓男性披上羽毛裝飾或穿上薄紗、向Tom Ford致敬的經典極貼身西裝、心臟形狀手拿包等，都在探討古希臘哲學家柏拉圖的《會飲篇Symposium》中提及的雌雄同體「雙性概念」、不受身份或性別與審美之藩籬與禁錮的「愛」、身體內在所儲存的「情慾力量」(A. Lorde) 、能美化展示本質的「衣物」，以及「本我之慾，是為根本」的哲學思想。
此外，廣告的拍攝場景想法也源自品牌歷史故事—Guccio Gucci先生年輕時擔任過The Savoy Hotel的電梯服務員，所以這次的拍攝背景就以酒店為主軸。而參與演出的除了有模特兒之外，還有義大利知名樂隊Måneskin，更有趣的是，為了讓大家可以更由內而外完美演出符合此系列情境的狀態，模特們還必須先閱讀相關的作品或論文，例如社會學家Jean Baudrillard的《擬像和模擬》，哲學家Walter Benjamin的《機械複製時代的藝術作品》等等。他們在攝影師Mert Alas和Marcus Piggott的鏡頭下，流露充滿戲劇效果的神態。也讓Aria系列的服飾魅力得以更自然地呈現。
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