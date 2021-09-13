男人也能穿薄紗 GUCCI廣告捕捉人類「愛慾」渴望

還記得今年四月GUCCI發表的Aria數位時尚秀嗎？當時這場GUCCI百年大秀上曝光與BALENCIAGA的聯名設計蔚為話題，而奇幻又具科幻、未來感、烏托邦式的秀場場景組合襯托著各式令人驚豔的服飾，也讓大家留下深刻印象。近日，此系列形象廣告終於曝光，延續當初秀上所傳遞出的那種跳脫框架、無規則的概念，並透過背景配色、模特兒的肢體和性別等來凸顯此系列「慾望本體論」的創意理念，打造出一幅幅視覺強烈的影像作品。

熟知GUCCI創意總監Alessandro Michele的人應該都知道，他的設計向來除了受許多舊時代元素影響之外，充滿哲學性的創作靈感也是一大特點。本次由他所指導的形象廣告正是講述Aria系列內在的「慾望本體論」，無論是讓男性披上羽毛裝飾或穿上薄紗、向Tom Ford致敬的經典極貼身西裝、心臟形狀手拿包等，都在探討古希臘哲學家柏拉圖的《會飲篇Symposium》中提及的雌雄同體「雙性概念」、不受身份或性別與審美之藩籬與禁錮的「愛」、身體內在所儲存的「情慾力量」(A. Lorde) 、能美化展示本質的「衣物」，以及「本我之慾，是為根本」的哲學思想。