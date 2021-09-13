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7-ELEVEN「i預購」搶攻3C市場　設立SAMSUNG三星品牌館

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「i預購」即日起與台灣三星策略合作設立「SAMSUNG三星品牌館」，首賣三星最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z系列等新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」即日起與台灣三星策略合作設立「SAMSUNG三星品牌館」，首賣三星最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z系列等新品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN OPEN POINT App架構最大O2O會員服務平台，藉由超商型態電商服務平台「i預購」，整合6,200家實體門市與1,300萬OPEN POINT會員資源，創造虛實無差別購物體驗，開站至今業績呈倍數成長。為了進一步滿足會員搶先體驗新科技商品需求，「i預購」即日起與台灣三星策略合作設立「SAMSUNG三星品牌館」，首賣三星最新真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2、旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z系列、智慧手表Samsung Galaxy Watch4系列等新品，期望帶動新一波成長動能。

「i預購」設立的「SAMSUNG三星品牌館」與三星官網同步販售電視、平板、手機等人氣商品，最新真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2也可下單購買。9月30日前購買Samsung Galaxy Buds2更額外加贈CITY PRIMA精品拿鐵及OPEN POINT點數，最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z系列、智慧手表Samsung Galaxy Watch4系列同步祭出加碼優惠。

7-ELEVEN表示，根據「i預購」銷售觀察，自5月中旬起，生鮮、冷凍調理食品、生活家電等表現亮眼，業績較疫情前翻倍成長。為了滿足民眾需求，「i預購」陸續導入3C家電、美容保養、國際精品等新類別，即日起與台灣三星策略合作，設立「SAMSUNG三星品牌館」，讓星粉無須出門即可一指閱覽數十款最新流行3C家電，在「i預購」輕鬆下單、線上支付，還能享有OPEN POINT點數回饋，下單商品不必到實體門市取貨、直接宅配送到家，打造就近買、安心付的潮流新生活。

7-ELEVEN「i預購」即日起首賣Samsung Galaxy Buds2，推出「石墨黑」、「幻影白」、「橄欖綠」、「薰衣紫」等4色，除了隨貨贈送建議售價990元的原廠透明保護殼之外，到貨後14天額外加碼送3杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數，前50名完成訂單結帳再贈50點OPEN POINT點數，康是美網購eShop及博客來同步販售。

此外，9月30日前更祭出三星旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z系列及Galaxy Watch4系列加碼活動，活動期間內購買三星旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G加碼送星巴克飲料券（價值3,000元）及7-ELEVEN商品卡1,000元，於三星原廠登錄再送價值5,370元的周邊配件；購買Samsung Galaxy Z Flip3 5G加碼送星巴克飲料券（價值2,850元）及7-ELEVEN商品卡500元，於三星原廠登錄再送價值3,270元的周邊配件；購買Samsung Galaxy Watch4 Classic加碼送11杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數，於三星原廠登錄再送價值1,790元的防汗皮革表帶；購買Samsung Galaxy Watch4加碼送7杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數，於三星原廠登錄再送價值1,290元的彈性運動表帶。上述優惠須於活動期間內完成訂單支付且同筆訂單商品全數到貨後14天（扣除退貨）會再另外寄送，康是美網購eShop及博客來同享優惠；三星原廠登錄贈品詳見三星官網。

7-ELEVEN「i預購」即日起與台灣三星策略合作設立「SAMSUNG三星品牌館」，首賣三星最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z系列等新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」即日起與台灣三星策略合作設立「SAMSUNG三星品牌館」，首賣三星最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z系列等新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」設立的「SAMSUNG三星品牌館」與三星官網同步販售電視、平板、手機等人氣商品，最新真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2也可下單購買。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」設立的「SAMSUNG三星品牌館」與三星官網同步販售電視、平板、手機等人氣商品，最新真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds2也可下單購買。圖／7-ELEVEN提供

品牌 星巴克

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