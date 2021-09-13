中秋烤肉「PXGo!全聯線上購」滿額最高現折299元 「小時達」滿500送300

因疫情影響，今年中秋許多民眾取消了出遊、團聚行程，反而激起在家烤肉的熱切需求，「PXGo!全聯線上購」自9月18日至9月21日連續假期間，推出「請支援夯肉」雙重優惠活動，活動包括預購、箱購指定商品單筆滿999元現折99元、滿1,999元現折199元、滿2,999元現折299元；分批取指定商品A區（飲料、調味品）、B區（食材、必備用品）任選2件加贈300福利點；而「PXGo!小時達」則於9月23日前單筆消費滿500元就送300元（含滿額現折100元及4張50元滿額折價券），讓民眾中秋烤肉線上購更快、更安心。

今年中秋烤肉月，全聯實體門市與「PXGo!全聯線上購」集結各式各樣烤物、調味醬料與清涼飲品、烤肉用品、秋節禮盒等，自9月30日前祭出全聯價6.9折起優惠；食材部分，魚肉海鮮、烤肉配料與蔬菜水果最低7.6折起。其中，9月17日至9月23日實體門市更推出多款獨家醬料醃漬商品，如醬漬牛小排、醬漬照燒雞腿肉、醬漬豬小排等共5款，售價82～135元，免處理，隨買隨烤超方便。