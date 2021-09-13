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中秋烤肉「PXGo!全聯線上購」滿額最高現折299元 「小時達」滿500送300

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
PXGo!小時達隨時支援消費者中秋夯肉需求，線上選購最快1小時內送到家。圖／全聯福利中心提供
PXGo!小時達隨時支援消費者中秋夯肉需求，線上選購最快1小時內送到家。圖／全聯福利中心提供

因疫情影響，今年中秋許多民眾取消了出遊、團聚行程，反而激起在家烤肉的熱切需求，「PXGo!全聯線上購」自9月18日至9月21日連續假期間，推出「請支援夯肉」雙重優惠活動，活動包括預購、箱購指定商品單筆滿999元現折99元、滿1,999元現折199元、滿2,999元現折299元；分批取指定商品A區（飲料、調味品）、B區（食材、必備用品）任選2件加贈300福利點；而「PXGo!小時達」則於9月23日前單筆消費滿500元就送300元（含滿額現折100元及4張50元滿額折價券），讓民眾中秋烤肉線上購更快、更安心。

今年中秋烤肉月，全聯實體門市與「PXGo!全聯線上購」集結各式各樣烤物、調味醬料與清涼飲品、烤肉用品、秋節禮盒等，自9月30日前祭出全聯價6.9折起優惠；食材部分，魚肉海鮮、烤肉配料與蔬菜水果最低7.6折起。其中，9月17日至9月23日實體門市更推出多款獨家醬料醃漬商品，如醬漬牛小排、醬漬照燒雞腿肉、醬漬豬小排等共5款，售價82～135元，免處理，隨買隨烤超方便。

而延續去年推出大受好評的「美味堂」串燒系列及烤肉配料，全聯今年再度推出以「月見」為主題的升級包裝，深藍色系搭配玉兔設計，讓準備烤肉也能簡單優雅，9月15日至9月30日期間限定推出明星商品以及新品共10款，售價49～125元。其中網友激推的「日式烤麻糬串」沾花生粉、煉乳或撒上胡椒鹽都超涮嘴，「PXGo!全聯線上購」推出預購優惠，於9月30日前線上購買日式烤麻糬串（6包/箱）原價534元，特價519元；日式原燒米粄串（6包/箱）原價294元，特價289元。另外還推薦新上市的「信功碳烤豬肉串」、「信功培根熱狗卷串」，採用100%國產大麥豬，飼料中添加大麥且肉品可溯源，肉質更加甘甜可口；「七里香手羽串燒」則以獨家日式醬汁醃漬入味，鹹甜風味，口齒留香。

日式烤麻糬串（7串入），售價89元。圖／全聯福利中心提供
日式烤麻糬串（7串入），售價89元。圖／全聯福利中心提供
「PXGo!全聯線上購」9月30前線上購買日式原燒米粄串（6包/箱）原價294元，特價289元。圖／全聯福利中心提供
「PXGo!全聯線上購」9月30前線上購買日式原燒米粄串（6包/箱）原價294元，特價289元。圖／全聯福利中心提供
全聯美味堂自9月15日至9月30日期間限定推出烤肉必備明星商品以及新品共10款，售價49～125元。圖／全聯福利中心提供
全聯美味堂自9月15日至9月30日期間限定推出烤肉必備明星商品以及新品共10款，售價49～125元。圖／全聯福利中心提供
全聯今年首創中秋賞月頻道，於部分裝設PX TV門市播放，邀請民眾到全聯門市舉頭賞月的陰晴圓缺。圖／全聯福利中心提供
全聯今年首創中秋賞月頻道，於部分裝設PX TV門市播放，邀請民眾到全聯門市舉頭賞月的陰晴圓缺。圖／全聯福利中心提供

烤肉 中秋 信功

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