佳士得x余文樂專訪：遇到自己喜歡的收藏品是一種緣份

佳士得（Christie’s）稍早宣布將於9月17日起開放競標的「No Time Like Present」亞洲首場NFT加密藝術拍賣，將呈現藝人潮流主理人、收藏家余文樂的部份精選藝術品、腕表及NFT珍藏，拍賣收益撥捐「願望成真基金」，也為余文樂40歲生日獻上祝福。余文樂接受聯合報專訪，分享他如何展開個人收藏，以及他20年來的藝術與鐘表收藏觀，同時也邀請了好友裏原宿名店SOPH.創辦人清永浩文（Hirofumi Kiyonaga）、NEIGHBORHOOD創辦人滝沢伸介（Shinsuke Takizawa）談談對於他的藝術收藏的看法與交流的經驗。

清永浩文與滝沢伸介都與余文樂為多年好友。滝沢伸介謙虛地說表示自己不算是真的收藏家，「我第一次購買藝術品是在90年代透過一個紐約的朋友買到的。Futura、Stash、KAWS和Kostas等等，他們的作品充滿了回憶，我喜歡那個年代的藝術。我尤其對日本藝術家Haroshi的作品感興趣，若有機會希望納入自己的收藏中，」滝沢伸介也對余文樂的收藏讚不絕口，尤其喜愛余文樂分享的收藏故事，「但無論知名與否，如果能與藝術家擁有共同的故事，那麼藝術品就是無價的。於我而言，我想要珍惜這種收藏理念。」

清永浩文表示他當初純粹喜愛藝術，所以努力推廣自身所愛，也因此促成SOPH.與多位他自季非常欣賞的當代藝術家合作，例如宮島達男、傑克．皮爾森和朱利安．奧貝等，「我在年輕時就對藝術充滿興趣，正如我喜歡時裝和音樂一樣，但我應該是在1990年代末至2000年開始建立個人收藏，第一件收藏品是安迪沃荷全套4幅的《穆罕默德阿里》。我發現自己蒐羅配合個人品味的收藏品。要挑選藏品當中最有意義的藝術品真的很難，因為家裡的Banksy作品為我帶來正能量，但同時辦公室裡的安德烈亞斯古爾斯基作品也每天賜予我力量；最近我在余文樂的影響下買了CryptoPunks。」清永浩文說。

此次拍賣除了推出余文樂珍藏的一組由 Larva Labs 創作的罕見CryptoPunks、Larva Labs的最新力作Meebits和Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC）的NFT加密藝術拍品外，其他精選拍品還包括喬治康多的「修女與神父」及一枚極罕有的勞力士型號6263配 Paul Newman「RCO」表盤的迪通拿腕表，是佳士得網路拍賣歷來最高估價的鐘表。拍品詳情請見：https://reurl.cc/Rb1bEr。

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聯合報：這次拍賣中您提供的拍品類型包括視覺藝術、鐘表、NFT等，可以說說您最處開始收藏這些物件的契機？

余文樂（以下簡稱余）：開始收藏藝術品的原因純粹是因為個人的喜好。男生都一樣吧，喜歡球鞋、車、手表，而年輕時候的我比較迷骨着，在那些古着店附近接觸了一家骨董表店，從那時開始就引發了我對古董表的興趣。很喜歡舊的東西的質感，有一種給時間洗禮過的痕跡。

收藏也是一點一滴的累積，慢慢學習，開始加深研究和認識每款骨董表的歷史和背後的價值。

對於美的東西我也一直是很敏感的，所以藝術品方面，同樣是以個人喜好出發。我身邊有很多非常懂得藝術的朋友，大家會互相研究，從他們身上我學習了很多。所以當我在工作上有能力的時候，也有慢慢開始收藏藝術品。

NFT則是近一年才開始留意和研究。跟實體藝術品是完全不一樣的體驗。

聯合報：請介紹一下您在藝術收藏方面向來留意什麼樣的作品特質？

余：對於我來說，無論手表或是藝術品，還是以自己喜歡為主要準則。因為自己的喜好代表了當時的自己的性格和品味。慢慢開始對自己喜歡的東西作出了深入的研究，就會更加知道自己喜歡什麼。而增值的可能未必會完全是我個人考慮的方向。當然慢慢累積了經驗就會知道有那些手表或藝術品會有比較好的增值潛力。我也一直在學習中。

有時候有些藝術家是未被發掘的，純粹是合眼緣的作品，我不會因為它的價值而考慮收藏與否。

聯合報：收藏鐘表時注意的特質？

余：手表的收藏也是會以個人喜歡為主。所以功能和製表師不一定是我的考量方向。反正我是比較喜歡簡單的設計。而且我會比較喜歡知道手表的故事和歷史。能夠遇到自己喜歡的骨董手表是一種緣份。有一些手表我是會配戴的也有一些只是用來收藏。骨董手表的珍貴就是在於它那種被時間洗禮過的痕跡。

聯合報：請問您何時開始注意到NFT？您在收藏NFT的時候喜歡什麼樣類型的作品？

余：NFT是近一年開始注意到的。收藏的時候也是同樣以自己喜歡為主。有一些我認為是比較OG的，我也會特別留意和研究。我認為它是未來的一個大趨勢，所以慢慢開始研究。有一些NFT是很有創意的，而且涵蓋的範圍也很廣，包括音樂與影像。跟實體藝術品沒有可以比較的地方，因為兩者也有其獨特性是可以並存的。

聯合報：這次與佳士得的合作以網路拍賣為主，您對網路拍賣的看法為何？

余：我們這次的拍賣會，以網絡拍賣為主是因為收藏品有不同價值的東西，有視覺藝術、手表、加密藝術，也有一些收藏品是用作慈善拍賣的。我們希望可以讓不同年齡層的朋友也可以參與這次拍賣會。

網絡拍賣對於我來說是新的嘗試，以Christie's這麼多年的經驗我絕對相信他們的運作。而Christie’s也有安排公眾預展可以看到實體拍賣品。

聯合報：40歲對自己未來的期許？

余：40歲會想多做一些自己喜歡的事情。會繼續以一股衝勁和更多不同單位的人合作。只要保持着這股衝勁，在任何範疇也可以有他的可能性。

聯合報：希望接下來20年的收藏方向有何規劃？