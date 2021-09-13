減齡氣質學院風 快把BLACKPINK針織背心穿搭學起來！
中秋節快要到了，秋冬新商品也輪番上架，應該有不少人已經提前開始為新的季節治裝吧？不過對於冬天不太冷的台灣來說，到底哪種單品是秋冬衣櫥必備款式？如果你還沒有頭緒，不如先參考BLACKPINK的針織背心穿搭吧！包括Jennie、Rose和Jisoo最近都輪流示範了針織背心造型，帶點復古學院風格，不只保暖更有減齡效果。
最近推出一系列Calvin Klein火辣性感運動內衣照的Jennie，在最新曝光的私服穿搭秀出了Calvin Klein的針織背心，寬鬆長版型的米色背心搭配白色襯衫，打造洋裝樣式的造型，清新配色加上針織展現的慵懶居家風，看起來非常有氣質，還與愛犬Kai的毛色超搭，整體畫面就是療癒到不行啊！
Jisoo日前也嘗試了類似的穿搭，不過她是以短袖襯衫搭配紫色的民俗風圖騰針織長背心，露出一截內裡的襯衫打造層次感。而Rose朴彩英的針織穿搭，則是偏性感風，以ouchhh的格紋背心搭配寬褲，露出纖腰的造型典雅又火辣。
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