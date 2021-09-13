推獨家「深魔力紅」包 BURBERRY新光三越中港店新開幕

BURBERRY新光三越台中中港店的翻新擴建工程順利完成，這次拓展企劃加入多項新穎設計，佔地兩層的空間換上鮮明陳列佈局，展售全系列男女裝產品，更提供此店獨家色選的包款，以優雅沉穩的「深魔力紅色」展現秋冬時尚魅力。

新光三越台中中港店是BURBERRY在台中的唯一專門店，新換上的明亮設計由品牌創意總監Riccardo Tisci操刀，當中看得到品牌歷史悠久的色調風格，以噴砂，灰色磨石面和玻璃飾板組成，利用質地的差異來製造豐富的感受層次，並利用圍幕牆面的變化，呈現宛如序曲般的生活品味，燈光也流露著溫暖俐落的氛圍。