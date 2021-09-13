推獨家「深魔力紅」包 BURBERRY新光三越中港店新開幕
BURBERRY新光三越台中中港店的翻新擴建工程順利完成，這次拓展企劃加入多項新穎設計，佔地兩層的空間換上鮮明陳列佈局，展售全系列男女裝產品，更提供此店獨家色選的包款，以優雅沉穩的「深魔力紅色」展現秋冬時尚魅力。
新光三越台中中港店是BURBERRY在台中的唯一專門店，新換上的明亮設計由品牌創意總監Riccardo Tisci操刀，當中看得到品牌歷史悠久的色調風格，以噴砂，灰色磨石面和玻璃飾板組成，利用質地的差異來製造豐富的感受層次，並利用圍幕牆面的變化，呈現宛如序曲般的生活品味，燈光也流露著溫暖俐落的氛圍。
店內販售品項齊全的男女服飾、配件等單品，包括秋冬最新女裝Femininity系列和男裝Escapes系列，還有圍巾、太陽眼鏡和首飾等等。而這次中港店還獨家推出「深魔力紅色」的兩款包，分別是Riccardo Tisci當初上任後為品牌設計的第一個包款TB，以及全新主打、靈感源自典藏檔案的托特包Pocket，換上深魔力紅色更適合秋冬時節的穿搭造型，也注入更多成熟韻味。
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