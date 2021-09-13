中秋禁烤令下在家自己當大廚 美福食集逆勢走出商機

受疫情影響，台中市政府發出「禁烤令」不僅戶外無法烤肉，在家烤肉也僅限同住家人。雖然烤肉方式雖受到局限，但是美福集團旗下的精品超市「美福食集」，卻看好高端消費市場，特別此時在烏日成立全國第二家門市，精選20多款優質牛羊海鮮肉品，推出「家的極炙」宅家極炙燒烤提案，才剛推出就有亮眼成績，走出疫情的商機。

美福集團10年前在台北內湖店成立首家以肉類見長的精品超市，並提供客製化服務，也就是以專人介紹導購的服務方式，為消費者說明食材的來歷、特色，讓消費者能選擇到適合自己的食材。

另外，服務人員還會因應食材的特性，提供烹飪手法及適當的搭配佐料等資訊，讓消費者除了能夠採買到有別於一般坊間可以買到的大眾化食材外，也能安心選用高品質的食材，在家自行烹飪出高檔餐點。

在烏日成立的門市，擁有業界少見的「專業牛肉熟成室」，能在精密的恆溫恆控技術下讓牛肉自然嫩化，同時還網羅世界各地頂級食材，由產地直接引進日、美、澳三大頂級和牛品牌、西班牙國寶Blazquez伊比利豬、五大洲海鮮極品，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。

美福食集人員說，家的極炙系列產品包括美國特選PRIME翼板燒烤片、美國極黑和牛黑牌翼板牛排、西班牙頂級伊比利豬梅花豬燒烤片、日本進口生食級干貝、馬來西亞特大海草蝦等，都是特別挑選消費者喜愛的熱銷食材。

美福食集表示，即日起至23日止，在實體烏日門市消費滿9800元，就送義大利彩色鹽禮盒；滿1萬6800元送美國Koenig貴腐酒；滿2萬6800元，送美國Oster-BBQ陶瓷電烤盤 。門市地址在台中巿烏日區光明路333號。

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