里納部落遊客中心前廣場「圓原源」 奪美國設計大獎
茂林國家風景區管理處以屏東禮納里遊客中心前廣場藝術創作設計參加美國「2021Muse Design Awards」設計競賽，在全球1170件參賽作品中，奪下「景觀設計類」銀獎。
茂管處表示，2009年莫拉克風災後，瑪家部落及霧台鄉好茶部落及三地門鄉大社部落遷居至瑪家鄉禮納部落，族人在傷痛中重建家園，藉由創作鼓勵彼此，也開展全新生活。
去年茂管處整建禮納里遊客中心周邊遊憩設施時，特地邀請在地排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆為台灣普羅旺斯禮納里遊客中心廣場設計一件地景藝術，作品「圓．原．源」，取自原住民生命起源的概念，述說Paiwan之子與Muse女神的相遇，其中，「同心圓」為自我認同；「住民原」為在地藝文；「創始源」為反璞歸真，同心圓層層堆疊包覆，展現文化與生活上的歸屬。
這項作品，藝術家選用許多金屬、黃銅、磁磚等耐用且可回收資源，貼合原住民文化中對於自然的敬畏，結果在國際設計賽事獲青睞 。
茂管處長柯建興表示，禮納里遊客中心坐落於屏北地區，是原住民藝術家、工藝家的聚集地，希望未來禮納里遊客中心藝術廣場能成為熱門景點，並源源不斷傳承原鄉文化。
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