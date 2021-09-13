聽新聞
test
0:00 / 0:00
東卯山黑熊出沒吃甜柿 林管處請農民發現通報勿傷牠
每年9月至11月是甜柿產期，台中和平東卯山林農日前通報有黑熊入侵果園吃甜柿，為避免黑熊誤中防治獸害用陷阱，東勢林區管理處立即啟動「黑熊沒柿─甜柿季租地加強宣導專案」，在和平區黑熊活動熱區加強宣導並向農民推廣改良式獵具， 希望能避免黑熊受傷，也呼籲農民如發現有黑熊出沒的跡象，立即通報東勢林區管理處前往協助。
今年8月，東勢林區管理處陸續接到谷關地區有黑熊活動的通報，除了在中橫公路偏遠處無人的工棚發現黑熊腳印，位於東卯溪的長期自動相機監測點 位也有拍到黑熊影像。
當地的林農表示，8月初確有目擊黑熊活動，林農在8月31日晚間再度通報東勢林管處有熊出沒，疑似入侵他的農地吃甜柿，東勢林區管理處9月1日立即派員前往現場勘查，確認租地周遭有許多大型獸徑， 圍網外不遠處發現有新鮮黑熊排遺，已立即架設紅外線自動相機監測並評估架設防熊用電牧柵欄，截至目前為止該租地通報後迄今未再有黑熊通報事件。
今年甜柿季已到，東勢林區管理處不敢大意，除了已經在各黑熊活動熱區的租地評估架設防熊用電牧柵欄外，也啟動「黑熊沒柿─甜柿季租地加強宣導專案」，即日起加強和平區黑熊活動熱區內種植果樹租地宣導，請林農如有防治野生動物危害需求，不要私自於租地及周遭架設陷阱、山豬吊，應先通報東勢林區管理處並使用改良式獵具防治山豬、 獼猴，避免誤傷黑熊。
東勢林區管理處呼籲農民，在山區果園內外不要放置飼料、食物或亂丟棄果，避免吸引黑熊靠近，如果有發現黑熊活動蹤跡、危害農作或受傷情形，應第一時間通報東勢林管處(04-25150855或撥打台中市1999專線)，發現黑熊需救傷也不用擔心受罰，第一時間通報還會有救傷通報金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言