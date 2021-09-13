影／台灣文旦銷日今裝櫃出口 去年13公噸今年逾50公噸

台灣文旦去年試銷日本，打開中斷20多年的日本市場，去年銷售13公噸，今年預計銷日本50公噸，今天在青果運銷合作社台中分社裝櫃運出，將在日本連鎖超市York Benimaru上架販售。農委會農糧署長胡忠一到場封櫃表示，我國很早和日本談判成力，文旦可銷日本，用藥一定要符合日本國內規定，出口前需低溫處理，果實降到攝氏一度，連續12天，果實蠅幼蟲和相關害蟲才會死掉，日本才允許我們出口。

媒介我國文旦到日本的日本笠間台灣辦事處長木下知香今天也出席封櫃活動，她說剛開始先運台灣文旦到日本，供中學生營養午餐，很多學生第一次吃到台灣文旦很喜歡，她去年因疫情沒回日本，也寄台灣文旦回日本給家人和朋友，大家第一次吃到都喜歡，果肉飽滿又多汁。

今天的封櫃活動在青果運銷合作社台中分社舉行，首批文旦裝櫃後，中秋節前可運抵日本，由高雄市冠瀧果菜生產合作社和裕毛屋企業合作，在日本連鎖超市York Benimaru上架販售。

胡忠一表示，文旦低溫處理成本太高，很多農民認為乾脆出口到中國或香港，不用檢疫，所以過去20年沒出口到日本，去年和麻豆和瑞穗農會合作，出口到日本13公噸，試銷日本，在學校營養午餐和市場受歡迎，今年計畵出口到日本50公噸，去年出口13公噸，今年裕源公司目標30公噸，所以今年外銷日本50公噸目標很快可達成。

胡忠一表示，台灣文旦是世界品質最好，在世界農產品展售競賽中，贏過各國，一定要挑戰最高難度的日本，去年挑戰13公噸，今年有信心突破50公噸，明年如有更長時間準備，突破100公噸或200公噸，不是夢想。

文旦銷日本價格好，胡忠一表示，日本的價格比台灣高3到5倍，今年文旦價格好，他希望消費者繼續支持國產文旦，也讓我們的好文旦分享到世界市場，今年鋪貨到日本連鎖超市York Benimaru，有233家，是日本7-11旗下關係企業。

胡忠一說，到昨天為止，今年已出口文旦5804.4公噸，這幾天就會到6000公噸，銷往中國占74.5%，今年銷中國數量比去年多，胡忠一表示，我國種植文旦面積4009公頃，包括台南、花蓮、苗栗、新北和宜蘭與雲林等地，今年總產量7萬5226公噸，有信心出口達6000公噸，往7000公噸邁進，去年出口5142公噸。