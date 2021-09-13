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「椰」潮來襲！路易莎生椰美式與拿鐵 嚐鮮優惠折10元

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
路易莎即日起推出「生椰美式」、「生椰拿鐵」兩款南洋風十足的新咖啡，搭上世界正夯的「椰」潮。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎即日起推出「生椰美式」、「生椰拿鐵」兩款南洋風十足的新咖啡，搭上世界正夯的「椰」潮。圖／路易莎咖啡提供。

咖啡「椰」潮來襲！零脂肪、富含天然電解質的椰子水，近期不僅被網路瘋傳成為打完疫苗必喝的飲品，全世界也正掀起一波咖啡椰潮。即將於9月17日在興櫃掛牌的連鎖精品平價咖啡品牌路易莎，即日起正式推出「生椰美式」、「生椰拿鐵」兩款新咖啡，新品上市期間，嚐鮮優惠折10元。

「生椰美式（嚐鮮價55元 / 定價65元）」將100%椰子水的天然清甜及芋頭清香，融合進路易莎經典配方濃縮，口感介於美式和果汁，喝起來比美式多些飽滿度，清甜爽口、尾韻回甘，即使喝不慣美式的人都可以嘗試，清爽低負擔。

「生椰拿鐵（嚐鮮價65元 / 定價75元）」則有路易莎特別研發的黃金椰奶比例，用椰漿豐厚香氣、以椰子水提升清爽度，加入滑順牛奶調製，再搭配經典配方濃縮。入口前清淡椰奶香氣撲鼻而來，醇厚的咖啡濃縮和天然的椰子清甜交織，熱量不到150大卡（中杯）。這款「清爽系拿鐵」少了厚重奶味，多了爽口甘醇的南洋風味。

除了生椰咖啡，門市特別單售泰國進口熱銷冠軍「if 100%椰子水（定價45元／350毫升），香水椰子自然清甜且帶有微微芋頭香，猶如現剖般新鮮，榮獲 iTQi、A.A.Taste Award 國際風味評鑑獎肯定，是今夏清爽低負擔的好選擇，也很適合運動後補水飲用。

咖啡 路易莎

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