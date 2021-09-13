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限時5天！7-ELEVEN「中秋開心花」門市3件7.5折 滿額再現折百元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN祭出「中秋開心花」優惠，「OPEN POINT行動隨時取」推出指定CITY系列飲品限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出「中秋開心花」優惠，「OPEN POINT行動隨時取」推出指定CITY系列飲品限量優惠。圖／7-ELEVEN提供

迎接即將到來的中秋節連假，就近採買最方便又安心，7-ELEVEN宣布自9月17日起連續5天推出「中秋連假開心花‧隨時取」活動，門市指定商品任選3件7.5折，CITY全品項最低7折起，最受歡迎的台灣啤酒4入8.2折，還可搭配指定信用卡結帳滿600元立折100元，價格更優惠。

中秋採購7-ELEVEN「i預購」平台率先開跑，自9月16日起至9月21日止限時6天，全站消費單筆滿999元享11% OPEN POINT點數回饋，購買指定商品再加碼7% OPEN POINT點數回饋，最高回饋18%，會員首購額外加贈50點。此外站上更開設「中秋烤肉懶人包」專區，包括肉品、海鮮甚至居家烤肉必備的電烤盤等周邊商品應有盡有，讓民眾線上買，指定門市就近取貨超安心。

而看準民眾今年中秋連假因疫情多選擇不跨區移動、在家過節最安心的需求，7-ELEVEN門市推出超過上萬支指定商品最低任選2件7.9折、3件7.5折優惠，包括飲料、啤酒、冷凍食品、禮盒等都能享優惠，像是像是中秋烤肉最解膩的每朝健康綠茶PET650及愛之味油切分解茶PET590，箱購折扣後單瓶僅22元；送禮體面又健康的桂格養氣人蔘禮盒2盒折扣後只要657元，單瓶僅要41元。還有CITY全系列全品項任2杯7.9折、任3杯7折優惠，另可享滿額現折優惠更划算。

除此之外，「OPEN POINT行動隨時取」推出買CITY CAFE大杯美式咖啡1杯送四季春青茶1杯活動，活動期間每日上午10點開賣，每日限量1萬組，還有其他CITY系列飲品也推出線上優惠，一起開心花。7-ELEVEN賣貨便於9月17日至21日止限時5天祭出賣家寄件送11元購物金活動（每人每日限定5張），線上線下都享優惠。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

7-ELEVEN「中秋開心花」優惠，烤肉最解膩的每朝健康綠茶PET650及愛之味油切分解茶PET590為例，購折扣後單瓶僅22元，超級划算。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「中秋開心花」優惠，烤肉最解膩的每朝健康綠茶PET650及愛之味油切分解茶PET590為例，購折扣後單瓶僅22元，超級划算。圖／7-ELEVEN提供
中秋節採購就近買，7-ELEVEN自9月17日推出「中秋開心花‧隨時取」活動，送禮體面又健康的桂格養氣人蔘禮盒2盒折扣後只要657元。圖／7-ELEVEN提供
中秋節採購就近買，7-ELEVEN自9月17日推出「中秋開心花‧隨時取」活動，送禮體面又健康的桂格養氣人蔘禮盒2盒折扣後只要657元。圖／7-ELEVEN提供
中秋烤肉就近到7-ELEVEN採購，門市指定商品任選3件7.5折，還可搭配指定信用卡結帳滿額立折100元。圖／7-ELEVEN提供
中秋烤肉就近到7-ELEVEN採購，門市指定商品任選3件7.5折，還可搭配指定信用卡結帳滿額立折100元。圖／7-ELEVEN提供

中秋節 烤肉 連假

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