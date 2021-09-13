獨／才開1年！王品「町食」月底熄燈　用餐送龍虎斑

「王品集團」繼8月底收掉旗下越式餐廳「沐越」之後，去年9月所推出的日式定食餐廳「町食就是定食」，也預計於9月28日結束營業。停業前，也特別限時推出消費2套定食，贈送清酒蒸龍虎斑主餐的感謝活動。王品也表示，此次乃是配合品牌轉型所做出的營運調整。

「町食就是定食」乃是王品繼藝奇、陶板屋、品田牧場後的第4個日系品牌，唯一一間門市坐落於捷運國父紀念館站旁，共設有62席座位。店內裝潢以日式風格為主，甚至還打造了日式的「祈福搖鈴」增添用餐氛圍。店內並提供定食、鍋物、丼飯等3大類型主餐，包括有柚香鹽烤松阪豚、北海道石狩鍋、明太子起司豬排、勝利豬排御丼等十餘種選擇，用餐者還可免費享飲料自助吧，每人價位多落在400元左右。