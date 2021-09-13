「Step into Cat Art 走進喵次元」正式售票！ 9月17日一起進入喵畫饗宴

全球第一個「CAT ART」線上展—《Step into Cat Art 走進喵次元》貓．美術館線上展於KKTIX、 udn售票網 正式開放售票，更搭配動態畫作風格創建四個主題展區，包括以文藝復興時期代表畫作《貓納斯的誕生》為風格靈感所打造的文藝復興風格建築「貓體之美」展區、在清澈風鈴聲中的和風空間搭配東洋喵畫的「交流的貓藝術」展區等，提供觀展者無可比擬的線上觀展體驗！此外，購票並加入Viveport會員可免費獲得山本修老師為《Step into Cat Art 走進喵次元》全新設計的《貓娜麗莎》App圖示，共8款實用App圖示包含行事曆、音樂、筆記本、設定等，粉絲快把電腦、手機App圖示換起來！

Viveport與日本知名藝術家山本修老師共同推出的《Step into Cat Art走進喵次元》貓．美術館線上展為觀展者打造CAT ART元宇宙，用手機、電腦就能輕鬆進入喵次元，若以VR裝置加入則能體驗沈浸式藝術饗宴。對此《CAT ART》作者山本修老師表示：「大約在一年前，當我聽到有人提議在VR世界中重現我的CAT ART時，我不太能想像那會是什麼畫面。而當我看著《Step into Cat Art走進喵次元》逐漸構築成型，成果遠遠超出我的想像。我誠摯邀請大家加入這場VR藝術盛宴，與自我畫筆尖誕生的貓相遇。」

一次盡享4主題饗宴！古希臘羅馬、文藝復興建築與日式和風等觀展空間等粉絲體驗

一登入喵次元，映入眼簾的是寬闊的「喵次元廣場」，以古希臘羅馬式風格設計整體空間，湛藍天空上點綴著繽紛熱氣球，還有巨大化貓在神殿上迎接觀展粉絲！粉絲只要選定觀展語言，就能開始體驗喵次元。

第一大展區-「貓斯汀大教堂」擬真教堂立體空間展出124幅畫作盡顯磅礴！圖／聯合數位文創提供

第一大展區-「貓斯汀大教堂」擬真教堂立體空間展出124幅畫作盡顯磅礴！一走入教堂，馬上被眼前壯觀畫作們所吸引，而隨著不同角度灑落的陽光照映在畫作上，加上立體的擬真空間感，更讓人彷彿走入教堂空間中。

原畫中教堂邊角處細節讓米開朗基羅耗費4年多完成，而山本修老師也費時5年才貓化完畢。其中在貓化《最後的審判》時，老師更為地獄中的貓感到難過，因為他認為所有貓都應該上天堂呀！

第二大展區-「古典肖像貓」以褚紅牆面配上柔和聚光燈，讓觀展者彷彿走進殿堂級美術館。圖／聯合數位文創提供

第二大展區-「古典肖像貓」以褚紅牆面配上柔和聚光燈，沉穩的空間氛圍，讓觀展者彷彿走進殿堂級美術館中，每一步都有著不同的畫作等待著你與其互動及探索。

展區內自畫像中的喵烈達與《戴著黑色領帶的貓》鬥嘴場景，就像老師的兩隻貓活力旺盛、總是無法靜靜待著，是老師的創作靈感來源。

第三大展區-「貓體之美」以對稱、規律及等比的空間設計原則，重現文藝復興建築。圖／聯合數位文創提供

第三大展區-「貓體之美」以文藝復興時期代表畫作《貓納斯的誕生》為靈感，打造講究秩序和比例的建築風格，並以對稱、規律及等比的空間設計原則重現文藝復興建築。

此畫也是老師最難忘的作品之一，因早期喵畫風格尚未確立，使貓納斯的鼻子有點太大，看起來較像獅子而非貓，老師也一再調整修改，展現對喵畫的高標準要求．此外粉絲還可進入《貓納斯的誕生》畫中世界，與女神貓零距離接觸！

第四大展區-「交流的貓藝術」以東洋喵畫為主題，搭配戶外飄揚鯉魚旗、櫻花樹、鳥。圖／聯合數位文創提供

第四大展區-「交流的貓藝術」以東洋喵畫為主題，以紅杉木搭建而成，牆上點綴經典浮世繪，搭配戶外飄揚鯉魚旗、櫻花樹、鳥居景色，盡顯日式清雅。

當中令人印象深刻的肯定是《阿玉貓持矛盪寇圖》，山本修老師將原畫中男孩騎馬的畫面，改成貓騎狗，展現老師獨特的貓世界觀！

《貓娜麗莎》變身App 圖示！山本修老師全新獨家設計圖樣，購票並加會員即可免費下載。圖／聯合數位文創提供

《貓娜麗莎》變身App 圖示！山本修老師全新獨家設計圖樣 購票並加會員即可免費下載

《Step into Cat Art走進喵次元》獨家獻禮！山本修老師特別為貓．美術館線上展設計全新《貓娜麗莎》系列App 圖示！想看《貓娜麗莎》用古典相機替你拍照？還是跟《貓娜麗莎》一起聆聽留聲機播放的音樂？所有沒見過的《貓娜麗莎》只要於任一平台購票並成為Viveport會員，即可自由下載並更換運用。9/10售票日同步釋出8款實用App圖示，包含行事曆、音樂、筆記本、設定等常用電腦/手機App，讓粉絲隨時都能把經典喵畫帶著走，展現獨特品味。山本修老師更越洋錄製倒數影片與粉絲們一起期待走進喵次元，立馬加入「Step into Cat Art 走進喵次元線上展」粉絲專頁及追蹤「step_into_catart」IG隨時掌握最新消息！

《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展資訊

展覽日期：2021年9月17日至2022年3月31日

票價：199元

售票平台：KKTIX、 udn售票網

主辦單位：HTC宏達國際電子股份有限公司、大日本印刷株式會社、聯合數位文創

合作單位： Immersive VR Education Ltd.、雅凱藝術事業有限公司、 udn售票網 、KKTIX

更多詳情請上：

活動官網： https://www.campaign.viveport.com/step-into-catart-tw

官方粉絲團： https://www.facebook.com/StepIntoCatArt