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麥當勞「松露漢堡」回歸！「香蕉巧克力雙餡派」首亮相

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
擁有「香蕉＋巧克力」雙重風味內餡的「雙餡派」，每個45元。圖／麥當勞提供
擁有「香蕉＋巧克力」雙重風味內餡的「雙餡派」，每個45元。圖／麥當勞提供

繼2018年將松露油加入漢堡後，麥當勞自9月15日起，再度限時推出「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎雞腿堡」，讓松露美味再度回歸。另外還同步推出全新口味的「雙餡派」，以「香蕉＋巧克力」的雙重風味內餡，帶來滑順香甜的迷人滋味。

過去麥當勞推出松露系漢堡時，回購率可達85%。呼應民眾喜好，9月15日至10月19日期間，麥當勞「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」限時回歸。分別以特選100%四盎司紐澳安格斯黑牛、嫩煎鷄腿排為主角，搭配上以紅酒熬煮的洋蔥、熱炒蘑菇，再以松露油入醬，最後蓋上巧達起司與熱烤布里歐麵包，讓肉香、松露與奶香在口中彼此交疊，帶來多層次的享受。單點每份124元，經典配餐179元，勁脆套餐192元。

同樣時段內，曾經在國外麥當勞引起熱潮的「雙餡派」也首度登陸台灣。9月15日至10月19日期間，麥當勞推出「香蕉＋巧克力」雙重風味內餡的雙餡派，同時搭配上巧克力風味的派皮，更添香甜風味，適合搭配搭配McCafé飲品細細品嚐，每個45元。

麥當勞所推出的松露蕈菇安格斯黑牛堡、松露蕈菇嫩煎雞腿堡，再度限時回歸市場。圖／麥當勞提供
麥當勞所推出的松露蕈菇安格斯黑牛堡、松露蕈菇嫩煎雞腿堡，再度限時回歸市場。圖／麥當勞提供
松露蕈菇安格斯黑牛堡、松露蕈菇嫩煎雞腿堡，單點每份124元。圖／麥當勞提供
松露蕈菇安格斯黑牛堡、松露蕈菇嫩煎雞腿堡，單點每份124元。圖／麥當勞提供

麥當勞 巧克力 漢堡

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