中秋喝這款最Chill！台啤蜂蜜柚子啤酒全家超商限定

中秋節烤肉聚餐，少不了啤酒相伴。台啤微醺系列連續2年於中秋佳節推出柚子風味啤酒，今年更研發改良並推出新款「Nice to 蜜柚」蜂蜜柚子啤酒，向每位辛苦堅守崗位的夥伴們及努力維持防疫距離的民眾們致敬。

「Nice to 蜜柚」蜂蜜柚子啤酒罐身設計以數位對話框的方式，呈現「Nice to meet you」，隱喻蜂蜜與柚子在月圓時的初次相遇。以童趣又充滿互動的設計，結合中秋月圓意境及風味特色，讓今年的中秋佳節能充滿歡快氣氛。

「Nice to 蜜柚」蜂蜜柚子啤酒，選用酸甜柚子搭配溫潤龍眼蜂蜜提味，台灣啤酒的麥香以黃金比例調合後，3%的啤酒香氣與酸甜溫潤的蜂蜜柚子結合，味道清香爽口，入口時柚子香氣滿溢，入喉時蜂蜜香清甜滑順，不僅暢快順口，搭配烤肉、月餅更是清爽解膩，可以盡情地享受一口接一口享受微醺時光。

「台啤微醺系列‧Nice to 蜜柚」蜂蜜柚子啤酒，於今年中秋佳節前搶先於全家超商限定上市。

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