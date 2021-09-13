小甜甜布蘭妮被套牢了！未婚夫猛男獻4克拉美鑽

「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）宣布訂婚了！前陣子終於擺脫長期受制於父親監護的布蘭妮，今日於IG宣布訂婚喜訊：伊朗血統的男模Sam Asgheari向她求婚成功。兩人因2016年時合作拍攝MV而相識，Sam Asgheari特地向紐約的Forever Diamonds珠寶店創辦人Roman Malayev訂製這款求婚鑽戒，挑選了一枚4克拉的圓形明亮是切割主鑽，他特地選用鉑金大教堂風格的4爪鑲嵌方式，高高堆起的主鑽猶如漂浮其上，戒橋上鋪鑲配鑽，並在戒環內側鏤刻「Lioness」（母獅子），是Sam Asgheari對布蘭妮的暱稱。Forever Diamonds更特地將這個訂製款式命名為「布蘭妮」（The Britney）。

Forever Diamonds是紐約一家擁有超過40年歷史，老牌的珠寶商家族，以訂製珠寶出名。 伊朗血統男模Sam Asgheari向布蘭妮求婚成功。圖／摘自IG @samasgheari 伊朗血統男模Sam Asgheari向紐約Forever Diamonds訂製布蘭妮的求婚鑽戒。圖／摘自IG @foreverdiamondsny 伊朗血統男模Sam Asgheari向紐約Forever Diamonds訂製布蘭妮的求婚鑽戒。圖／摘自IG @foreverdiamondsny 「小甜甜」布蘭妮在IG上宣布訂婚喜訊，新郎獻上訂製的4克拉鑽戒。圖／摘自IG @samasgheari