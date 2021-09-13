不怕被疫情禁足 安永鮮物引進北海道超商人氣美食

被疫情禁足一年半，想念北海道美味了嗎？北海道連鎖超商「SEICOMART」的自有品牌SECOMA商品，現在在安永鮮物健康超市也買得到。

崇越（5434）旗下安永鮮物，引進北海道市占率第一的SEICOMART連鎖超商人氣商品，主打「北海道在地農畜產品」為原料，集結北海道牛乳製作的各式冰品、清爽調酒、清涼果凍飲、日式杯麵，美味、讓疫情期間無法出國的民眾，稍解對北海道美味的思念。

北海道生長的牧草富含礦物質，全年清爽的氣候為乳牛提供舒適的環境，因此酪農業興旺、牛奶風味更香醇濃郁。安永鮮物引進的北海道冰淇淋、霜淇淋、餅乾雪糕，採用道北・豐富町的嚴選新鮮牛奶，經低溫配送至羽幌町的工廠製成，有經典香草、濃郁巧克力及北海道哈密瓜等口味。其中，創下全年冰品類銷售業績NO.1的「北海道哈密瓜冰淇淋」，除採用豐富町的新鮮牛奶及生奶油，更含有北海道自產紅肉哈密瓜果汁，散發出濃郁奶香及哈密瓜的誘人香甜。

安永鮮物還引進日本原裝進口的清爽調酒。在日本SEICOMART官網榮獲五顆星好評的「北海道蕃茄燒酎」，採用余市町在地農場生產完熟的「桃太郎番茄」，由於當地早晚溫差大、日照強烈，孕育出番茄天然的甘甜風味，每一口都嘗得到番茄的清爽甜美，過去一年在日本創下三成的回購率。

如果喜歡酸甜水果風味，則可試試「Sangria北海道果汁燒酎」，採用北海道有名的十勝紅酒，調和在地草莓、葡萄及藍莓。另外，還有靜岡抹茶、日本國產柚子、檸檬等在地農產調製的沙瓦。

日文SEICO音同「成功」，SEICOMART從1971年在札幌市成立第一間店舖，拓展至今已超過1,100家門市，是日本元老級的便利商店之一，也是許多觀光客前往北海道踩點必到之處。

溫馨提醒：禁止酒駕、未成年請勿飲酒