搜查隊出動！盤點各縣市美味披薩 拉麵店裡的披薩意外地有人氣？

有別於一般空間設計，本案以Logo 為核心延展，圍塑空間上至下鋪陳為天、地、壁3D 空間概念，以一樓入口接待處為起點，採用溫潤的木料製作，在格柵語彙的鋪展下，由壁面向天花板延伸，達到更立體的全方位印象。

2021-09-13 10:25