快訊

中秋連假天氣穩定 吳德榮：璨樹遠離 今西南部明顯降雨

美網／全滿貫夢碎！球王約克維奇連輸3盤不敵梅德維夫

宇宙最強時尚網紅又一代言！Chiara Ferragni拿下宇舶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT Big Bang Unico Integral皇金滿鑽鍊帶計時碼表，310萬7,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Integral皇金滿鑽鍊帶計時碼表，310萬7,000元。圖／宇舶表提供

瑞士宇舶表（HUBLOT）宣布，個人IG擁有2300萬粉絲、身價超過台幣三億的義大利時尚網紅Chiara Ferragni成為品牌大使。「我全心全意去激勵他人要有自信和追求夢想。我也鼓勵現今女性不要在妻子、母親或工作間做選擇，所有這些角色都使我更加完整，」Chiara Ferragni表示，「美麗驅動著我所做的一切。而在時計中，宇舶表堅持走自己獨特的道路，並追求創新的夢想，同時尊重傳統；堅持第一、獨一無二、與眾不同的品牌精神就是我選擇加入這個大家庭的原因。熱情和決心的融合塑造了我的身份，跨越我的所有角色，使我成為女性企業家，這如同「融合的藝術」精神，使宇舶表與我更相契合。」

從創立分享穿搭心得的網站The Blonde Salad開始走紅，Chiara Ferragni如今擁有自己的同名時尚品牌，販售中價位的女性日常穿著單品、童裝、及鞋履包包。同時她也維持一慣喜歡混搭時尚精品品牌的風格，因此也和許多一線品牌交情匪淺，例如她轟動一時的夢幻婚紗就是由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri為她親自訂製。經常混搭珠寶腕表的Chiara Ferragni，也是義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的代言人。

HUBLOT Big Bang Unico Integral皇金滿鑽鍊帶計時碼表，310萬7,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Integral皇金滿鑽鍊帶計時碼表，310萬7,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Integral皇金滿鑽鍊帶計時碼表，310萬7,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Integral皇金滿鑽鍊帶計時碼表，310萬7,000元。圖／宇舶表提供
宇宙最強時尚網紅Chiara Ferragni成為宇舶表品牌大使。圖／宇舶表提供
宇宙最強時尚網紅Chiara Ferragni成為宇舶表品牌大使。圖／宇舶表提供
宇宙最強時尚網紅Chiara Ferragni成為宇舶表品牌大使。圖／宇舶表提供
宇宙最強時尚網紅Chiara Ferragni成為宇舶表品牌大使。圖／宇舶表提供

品牌 義大利

延伸閱讀

正宗法國皇家珠寶！日內瓦11月拍賣瑪麗安東妮鑽石手環

Dior遇上觀世音？網紅爭當「佛媛」抄經逛廟 硬拗人設惹負評

陳吉仲「吃魚上台大」藍委轟蔡政府官員網紅化

卡哇伊呢！女網紅穿小背心性感逛超市 網友全暴動

相關新聞

南園文化美學之旅 澄靜你的心靈

由聯合報系有行旅企畫的「南園文化美學之旅」，將走進華人世界最大的山中江南園林，在寧靜怡人與高隱私的環境中，來場與自己對話...

宇宙最強時尚網紅又一代言！Chiara Ferragni拿下宇舶

瑞士宇舶表（HUBLOT）宣布，個人IG擁有2300萬粉絲、身價超過台幣三億的義大利時尚網紅Chiara Ferragn...

傳承手作職人精神 第一間愛馬仕工藝學院誕生！

相對於許多品牌熱衷於尋找明星代言人，低調的愛馬仕一直堅持靠創意本身與工藝技術說話，並忠於工匠的手工製作模式與人文價值，以...

500案內所／糯夫米糕暫休業後首度復出 3小時完售

由聯合報旗下質感媒體「500輯」所開設的期間限定店「500案內所」，在風雨中度過第一個週末。即便天候狀況不盡理想，11點...

正宗法國皇家珠寶！日內瓦11月拍賣瑪麗安東妮鑽石手環

幾乎所有的時尚教科書都會將法國國王路易16的皇后瑪麗安東妮（Queen Marie-Antoinette of Fran...

新北餐飲禁內用 百貨「餐飲外帶」8折優惠激發外帶率

新北市府規範9月15日前暫停餐飲內用，對此，環球購物中心透過「餐飲外帶」8折優惠價，盼激發外帶率，彌補不能內用的缺口。宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。