宇宙最強時尚網紅又一代言！Chiara Ferragni拿下宇舶

瑞士宇舶表（HUBLOT）宣布，個人IG擁有2300萬粉絲、身價超過台幣三億的義大利時尚網紅Chiara Ferragni成為品牌大使。「我全心全意去激勵他人要有自信和追求夢想。我也鼓勵現今女性不要在妻子、母親或工作間做選擇，所有這些角色都使我更加完整，」Chiara Ferragni表示，「美麗驅動著我所做的一切。而在時計中，宇舶表堅持走自己獨特的道路，並追求創新的夢想，同時尊重傳統；堅持第一、獨一無二、與眾不同的品牌精神就是我選擇加入這個大家庭的原因。熱情和決心的融合塑造了我的身份，跨越我的所有角色，使我成為女性企業家，這如同「融合的藝術」精神，使宇舶表與我更相契合。」

從創立分享穿搭心得的網站The Blonde Salad開始走紅，Chiara Ferragni如今擁有自己的同名時尚品牌，販售中價位的女性日常穿著單品、童裝、及鞋履包包。同時她也維持一慣喜歡混搭時尚精品品牌的風格，因此也和許多一線品牌交情匪淺，例如她轟動一時的夢幻婚紗就是由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri為她親自訂製。經常混搭珠寶腕表的Chiara Ferragni，也是義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的代言人。 HUBLOT Big Bang Unico Integral皇金滿鑽鍊帶計時碼表，310萬7,000元。圖／宇舶表提供 HUBLOT Big Bang Unico Integral皇金滿鑽鍊帶計時碼表，310萬7,000元。圖／宇舶表提供 宇宙最強時尚網紅Chiara Ferragni成為宇舶表品牌大使。圖／宇舶表提供 宇宙最強時尚網紅Chiara Ferragni成為宇舶表品牌大使。圖／宇舶表提供