傳承手作職人精神 第一間愛馬仕工藝學院誕生！

相對於許多品牌熱衷於尋找明星代言人，低調的愛馬仕一直堅持靠創意本身與工藝技術說話，並忠於工匠的手工製作模式與人文價值，以優雅雋永的高品質風格著稱。為了延續這樣的經營精神，愛馬仕集團近日在法國國家教育局的認證之下，於法國伊澤爾省菲蒂略市（Fitilieu，Isère）的皮革工坊內開設了第一間愛馬仕工藝學院（愛馬仕學員培訓中心），讓專業知識教育、工藝技術相關培訓能更廣泛地傳承下去。

愛馬仕的培訓已獲得法國國家皮革工藝認證的認可，品牌旗下的專業工藝培訓師除了提供技能培訓之外，還為準備CAP皮革考試的學員進行指導。這九十多位工藝培訓師在愛馬仕集團的皮革商品部門中因其卓越的工藝技能被看見，所以被選為指導員，他們將伴隨學員進行整年度的培訓，並隨時評估學員的學習進展。

至於什麼樣的人能夠進入這個工藝學院呢？所有渴望成為工匠並發展手工技藝的學員皆能參與，在結業之後學員們便能獲得在愛馬仕集團旗下的19間皮具工坊工作、或是在其他皮革工藝產業中發揮所學。除了這次在伊澤爾省菲蒂略市開設的首間工藝學院之外，愛馬仕也預計其法國境內各省分的所有皮革工坊，日後都將具備專屬的培訓中心。

此外，愛馬仕更承諾，不論作為公司或是愛馬仕基金會，都會持續與眾多院校和專案合作，像是巴黎政治大學的永續發展與氣候轉型歐洲教席、以及與法國國家教育局合作的Manufacto和Manuterra計劃。