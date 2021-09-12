快訊

陸駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

獨／明年住院自付額天花板再調高 單次最多付4.3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳承手作職人精神 第一間愛馬仕工藝學院誕生！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕集團近日在法國國家教育局的認證之下，於法國伊澤爾省菲蒂略市的皮革工坊內開設了第一間愛馬仕工藝學院（愛馬仕學員培訓中心）。圖／愛馬仕提供
愛馬仕集團近日在法國國家教育局的認證之下，於法國伊澤爾省菲蒂略市的皮革工坊內開設了第一間愛馬仕工藝學院（愛馬仕學員培訓中心）。圖／愛馬仕提供

相對於許多品牌熱衷於尋找明星代言人，低調的愛馬仕一直堅持靠創意本身與工藝技術說話，並忠於工匠的手工製作模式與人文價值，以優雅雋永的高品質風格著稱。為了延續這樣的經營精神，愛馬仕集團近日在法國國家教育局的認證之下，於法國伊澤爾省菲蒂略市（Fitilieu，Isère）的皮革工坊內開設了第一間愛馬仕工藝學院（愛馬仕學員培訓中心），讓專業知識教育、工藝技術相關培訓能更廣泛地傳承下去。

愛馬仕的培訓已獲得法國國家皮革工藝認證的認可，品牌旗下的專業工藝培訓師除了提供技能培訓之外，還為準備CAP皮革考試的學員進行指導。這九十多位工藝培訓師在愛馬仕集團的皮革商品部門中因其卓越的工藝技能被看見，所以被選為指導員，他們將伴隨學員進行整年度的培訓，並隨時評估學員的學習進展。

至於什麼樣的人能夠進入這個工藝學院呢？所有渴望成為工匠並發展手工技藝的學員皆能參與，在結業之後學員們便能獲得在愛馬仕集團旗下的19間皮具工坊工作、或是在其他皮革工藝產業中發揮所學。除了這次在伊澤爾省菲蒂略市開設的首間工藝學院之外，愛馬仕也預計其法國境內各省分的所有皮革工坊，日後都將具備專屬的培訓中心。

此外，愛馬仕更承諾，不論作為公司或是愛馬仕基金會，都會持續與眾多院校和專案合作，像是巴黎政治大學的永續發展與氣候轉型歐洲教席、以及與法國國家教育局合作的Manufacto和Manuterra計劃。

愛馬仕 法國

延伸閱讀

分析／預測全球前15名半導體公司第三季營收

梵谷自畫像躍上經典包 LV藝術家限量新系列十月底登場

麵包的美好滋味！ 台中主打「無麩質手作麵包」烘焙坊　法國野生藍莓乳酪爆濃郁

大嘴鳥絲巾圖案躍然表面 愛馬仕獨門絲線工藝美極了

相關新聞

傳承手作職人精神 第一間愛馬仕工藝學院誕生！

相對於許多品牌熱衷於尋找明星代言人，低調的愛馬仕一直堅持靠創意本身與工藝技術說話，並忠於工匠的手工製作模式與人文價值，以...

500案內所／糯夫米糕暫休業後首度復出 3小時完售

由聯合報旗下質感媒體「500輯」所開設的期間限定店「500案內所」，在風雨中度過第一個週末。即便天候狀況不盡理想，11點...

正宗法國皇家珠寶！日內瓦11月拍賣瑪麗安東妮鑽石手環

幾乎所有的時尚教科書都會將法國國王路易16的皇后瑪麗安東妮（Queen Marie-Antoinette of Fran...

新北餐飲禁內用 百貨「餐飲外帶」8折優惠激發外帶率

新北市府規範9月15日前暫停餐飲內用，對此，環球購物中心透過「餐飲外帶」8折優惠價，盼激發外帶率，彌補不能內用的缺口。宏...

500案內所／人氣名店胭脂、擠米聯手打造味感冰涼舖

在天氣依舊炎熱、體感持續燃燒的初秋，「500案內所」名店快閃系列於9月18、19日兩天，迎來人氣名店胭脂食品社與擠米Ji...

梵谷自畫像躍上經典包 LV藝術家限量新系列十月底登場

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之前曾經推出過兩次的Artycapucines系列，最近迎來第三次的全新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。