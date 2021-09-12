500案內所／糯夫米糕暫休業後首度復出 3小時完售

由聯合報旗下質感媒體「500輯」所開設的期間限定店「500案內所」，在風雨中度過第一個週末。即便天候狀況不盡理想，11點開門時還是在門口出現熱情的排隊人龍。今日快閃店主打來自台南府城的人氣排隊小吃「糯夫米糕」，以及食物設計師陳小曼所打造的新興品牌「LOUU」快閃店，多款小食在開門營業3小時左右就陸續完售。

今年5月疫情升溫後就暫時休業至今的「糯夫米糕」，以古早純樸的滋味擄獲眾多粉絲，是近年人們旅遊台南必吃的超高人氣小吃；這次特別將疫情後的首度復出，獻給「500案內所」。主理人雨樵清晨七點半就獨自開著小貨車北上，所準備的滿滿3個木桶、重達150公斤左右的100多份米糕，只花了3個多小時，就全部完售。

另一家快閃店是由食物設計師陳小曼所打造的新興品牌「LOUU」，帶來全新的「黑月龍蝦堡」、奶蛋素可食的「油漬番茄通心粉」，也在幾小時之內完售。不少人轉往賣店購買昆布鹽奶油、黑蒜奶油，以及油漬香料蕃茄、油漬牛肝箘綜合菇、油漬馬告章魚等即食罐。

「500案內所」今日也吸引許多KOL現身踩點，包括豪華朗機工創辦人林昆穎、顏社創辦人迪拉、插畫家米力、作家李明璁，都親自到訪。身為「500輯」忠實讀者迪拉說：「看到『500案內所』牆上貼滿『500輯』的報紙封面，覺得很感動。」

除了名店快閃，「500輯」周邊商品也賣出好成績，甚至出現單筆消費破萬的情況。與三麥聯名的啤酒，有人是以「箱」為單位搶購；500咖冠軍咖啡包，也有粉絲大量囤貨。此外，與插畫家聯名的T恤、帆布包，還有「LOUU」的各式奶油，都是高人氣熱銷商品。

「500案內所」名店快閃系列預定於9月18、19日兩天，迎來人氣名店胭脂食品社與擠米Jimmy Food Place所攜手的「味感冰涼舖」；將援用傳統「刨冰店」概念，推出「トロトロ冷拌飯」與「野人煙燻冷拌麵」，讓顧客挑選自己喜歡的食材，搭配台灣精選良米與手工珍珠麵，一同創作出別具風味、絕無僅有的拌飯與冷麵，每日限量各50份，售完為止。

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【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店 #期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊 時間：即日起至11月14日；每日11:00～17:00 地址：台北市士林區福林路203號（可搭捷運至士林捷運站，步行約15分鐘）

「糯夫米糕」疫情後首度復出一日快閃，吸引排隊人龍。記者王聰賢、李政龍／攝影。

新興品牌「LOUU」，帶來全新的「黑月龍蝦堡」。記者王聰賢、李政龍／攝影。