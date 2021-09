正宗法國皇家珠寶！日內瓦11月拍賣瑪麗安東妮鑽石手環

幾乎所有的時尚教科書都會將法國國王路易16的皇后瑪麗安東妮(Queen Marie-Antoinette of France,1755-1793)當作現代時尚起源,可以說是第一代的引領時尚趨勢的名流,而她傳奇的一生至今仍是許多大眾流行文化喜愛的素材靈感來源。如今,這位史上「時尚第一人」的珠寶再被歷史隱藏了250多年後,即將於11月9日登上佳士得(Christie’s)於日內瓦四季飯店舉辦的Magnificent Jewels Auction現場拍賣,估價約200萬瑞郎起。

瑪麗安東妮於1774年登上皇后之位,她的品味與風格迅速成為整個歐洲宮廷女性仿效的對象。她尤其熱愛鑽石珠寶。在1776年時,她以當時相當可觀的價格25萬里弗爾(livre)的價格購入這條鑲嵌3排鑽石的手鍊,根據當時奧地利的駐法大使梅西阿根廷公爵(Count Mercy-Argenteau)的紀錄,瑪麗安東妮以她自己的收藏的珠寶裸石和法王路易16給她的零用金支付了這筆款項。當代的珠寶歷史學家Vincent Meylan也在法王路易16的私人文件中找到1777年2月的一項紀錄,明確記載他給了皇后2萬9,000里弗爾,作為她向珠寶商Boehmer購買鑽石手鍊的頭期款。

梅西阿根廷公爵在1790年被改派駐布魯塞爾。1791年時,被囚禁在巴黎杜樂麗的瑪麗安東妮皇后來信告知,將送來一口木箱,請他務必好好保管;梅西阿根廷公爵也信守承諾一直沒有打開這口箱子。皇后於1793年10月被送上斷頭台後,1794年奧地利神聖羅馬帝國的皇帝法蘭茲二世(Emperor Francis II of Austria)命令他們在布魯塞爾開箱並條列庫存清單,其中第六項是這樣寫的:一對鑽石手鍊,三顆鑽石鑲成一組,最大顆的在中間,組成一組夾子。兩組夾子猶如爪子,分別鑲嵌4顆鑽石和96顆老式包鑲鑽石。