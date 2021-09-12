快訊

北北基達成共識 明日正常上班上課

颱風過後修招牌 宜蘭肉丸店老闆不慎墜落當場死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正宗法國皇家珠寶！日內瓦11月拍賣瑪麗安東妮鑽石手環

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
皇后瑪麗安東妮的一對鑽石手鍊將登上11月佳士得日內瓦珠寶拍賣。圖／佳士得提供
皇后瑪麗安東妮的一對鑽石手鍊將登上11月佳士得日內瓦珠寶拍賣。圖／佳士得提供

幾乎所有的時尚教科書都會將法國國王路易16的皇后瑪麗安東妮（Queen Marie-Antoinette of France，1755-1793）當作現代時尚起源，可以說是第一代的引領時尚趨勢的名流，而她傳奇的一生至今仍是許多大眾流行文化喜愛的素材靈感來源。如今，這位史上「時尚第一人」的珠寶再被歷史隱藏了250多年後，即將於11月9日登上佳士得（Christie’s）於日內瓦四季飯店舉辦的Magnificent Jewels Auction現場拍賣，估價約200萬瑞郎起。

瑪麗安東妮於1774年登上皇后之位，她的品味與風格迅速成為整個歐洲宮廷女性仿效的對象。她尤其熱愛鑽石珠寶。在1776年時，她以當時相當可觀的價格25萬里弗爾（livre）的價格購入這條鑲嵌3排鑽石的手鍊，根據當時奧地利的駐法大使梅西阿根廷公爵（Count Mercy-Argenteau）的紀錄，瑪麗安東妮以她自己的收藏的珠寶裸石和法王路易16給她的零用金支付了這筆款項。當代的珠寶歷史學家Vincent Meylan也在法王路易16的私人文件中找到1777年2月的一項紀錄，明確記載他給了皇后2萬9,000里弗爾，作為她向珠寶商Boehmer購買鑽石手鍊的頭期款。

梅西阿根廷公爵在1790年被改派駐布魯塞爾。1791年時，被囚禁在巴黎杜樂麗的瑪麗安東妮皇后來信告知，將送來一口木箱，請他務必好好保管；梅西阿根廷公爵也信守承諾一直沒有打開這口箱子。皇后於1793年10月被送上斷頭台後，1794年奧地利神聖羅馬帝國的皇帝法蘭茲二世（Emperor Francis II of Austria）命令他們在布魯塞爾開箱並條列庫存清單，其中第六項是這樣寫的：一對鑽石手鍊，三顆鑽石鑲成一組，最大顆的在中間，組成一組夾子。兩組夾子猶如爪子，分別鑲嵌4顆鑽石和96顆老式包鑲鑽石。

瑪麗安東妮皇后與路易16唯一在法國大革命中生還的長女Madame Royale，在1796年抵達奧地利時收到這些珠寶。她在1816年的一張肖像畫中配戴了這組鑽石手鍊。1851年她去世時，遺囑中將所有的珠寶分給3位姪甥：Count of Chambord、Countess of Chambord、Duchess of Parma。

皇后瑪麗安東妮的一對鑽石手鍊將登上11月佳士得日內瓦珠寶拍賣。圖／佳士得提供
皇后瑪麗安東妮的一對鑽石手鍊將登上11月佳士得日內瓦珠寶拍賣。圖／佳士得提供

鑽石 珠寶

延伸閱讀

金曲歌后魏如萱自曝產後「不時想哭」 想帶3歲兒疫後飛這

GUCCI高級珠寶歡愉花園系列 95件總價6.3億魔幻開園中

「凡爾賽拜金女」瑪麗皇后鑽石手鍊將拍賣 預估拍價1.1億

蕭邦10億頂級珠寶襲台 華美祖母綠與紅寶石勾勒天堂

相關新聞

500案內所／糯夫米糕暫休業後首度復出 3小時完售

由聯合報旗下質感媒體「500輯」所開設的期間限定店「500案內所」，在風雨中度過第一個週末。即便天候狀況不盡理想，11點...

正宗法國皇家珠寶！日內瓦11月拍賣瑪麗安東妮鑽石手環

幾乎所有的時尚教科書都會將法國國王路易16的皇后瑪麗安東妮（Queen Marie-Antoinette of Fran...

新北餐飲禁內用 百貨「餐飲外帶」8折優惠激發外帶率

新北市府規範9月15日前暫停餐飲內用，對此，環球購物中心透過「餐飲外帶」8折優惠價，盼激發外帶率，彌補不能內用的缺口。宏...

500案內所／人氣名店胭脂、擠米聯手打造味感冰涼舖

在天氣依舊炎熱、體感持續燃燒的初秋，「500案內所」名店快閃系列於9月18、19日兩天，迎來人氣名店胭脂食品社與擠米Ji...

梵谷自畫像躍上經典包 LV藝術家限量新系列十月底登場

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之前曾經推出過兩次的Artycapucines系列，最近迎來第三次的全新...

璨樹來幾乎雙北百貨都停業 大葉高島屋堅持營業被戰翻

中颱璨樹颱風襲台，為顧及顧客與員工安全，昨晚全台最大連鎖百貨新光三越率先喊出台北7店9月12日暫停營業一天後，昨晚至今早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。