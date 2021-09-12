新北餐飲禁內用 百貨「餐飲外帶」8折優惠激發外帶率

新北市府規範9月15日前暫停餐飲內用，對此，環球購物中心透過「餐飲外帶」8折優惠價，盼激發外帶率，彌補不能內用的缺口。宏匯廣場也再度推出「餐飲安心帶」，在9月底前會員點數折抵加倍回饋。

因應中秋連續假期以及新北市規定9月15日前暫停餐飲內用，環球購物中心集結百家餐飲即日起至9月15日推外帶美食8折起優惠，透過「無接觸外帶快取站」服務，免入館內從點餐、取餐到行動支付無接觸，9月底起外帶美食預訂更將升級改版，除了預訂功能，還將陸續加入線上付款、訂閱制寄杯寄餐等功能。

環球購物中心外帶美食優惠店家包括，板橋車站「乾杯列車」現烤燒烤便當外帶現折60元、「開丼」燒肉便當外帶第二件享半價，輕鬆應景吃烤肉。入秋轉涼正是吃鍋季節，板橋車站「涓豆腐」享外帶88折，新北中和「小福利火鍋會所」外帶滿千享8折、「八海食潮」單人鍋外帶8折，「韓虎嘯」外帶77折，再配上韓式煎餅、炸雞，外帶回家最超值。

另同步推出「美食雙外送滿額抵」，即日起至9月26日使用Uber Eats點購環球館內美食，滿399元立即折49元；使用foodpanda點購環球館內美食，滿299元免運費，使用pandapro點環球美食，滿399元立即折49元。

遠東百貨板橋中山店，饗賓集團旗下的饗食天堂、果然匯、開飯聯手推出限定優惠，於線上平台訂餐後，來板橋中山店外帶自取，單筆消費滿1千元即享88折。新馬辣則推出了5折的「和牛爆肉四人餐」超值麻辣鍋組合，還能半價加購哈根達斯冰淇淋。遠百APP會員來店外帶自取美食，單筆消費滿2,000元還可獲得100元抵用券。