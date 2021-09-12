500案內所／人氣名店胭脂、擠米聯手打造味感冰涼舖

在天氣依舊炎熱、體感持續燃燒的初秋，「500案內所」名店快閃系列於9月18、19日兩天，迎來人氣名店胭脂食品社與擠米Jimmy Food Place所攜手的快閃「味感冰涼舖」。快閃店援用傳統「刨冰店」概念，推出「トロトロ冷拌飯」與「野人煙燻冷拌麵」，讓顧客挑選自己喜歡的食材，搭配台灣精選良米與手工珍珠麵，一同創作出別具風味、絕無僅有的拌飯與冷麵；每份售價250元，隨餐附贈味噌湯一碗，每日限量各50份，售完為止。

就像傳統「刨冰店」總是提供澎派的配料任人選搭，快閃店「味感冰涼舖」也一樣提供豐富的配料與醬料由顧客任選。這些由職人透過傳統技法、食材，所手工創作的台灣醬料、保存食、漬物、煙燻食品，搭配上精選的台灣好米、手工好麵，將島嶼的珍饈、職人的信念、台灣的風味，透過每一位顧客參與的料理創作，交融匯總在一碗碗獨一無二的拌飯與冷麵裡。

「トロトロ冷拌飯」總共提供10種配料供任意選搭，包括煙醺柴魚蘿蔔奶油乳酪、血腥瑪莉泡菜、野放雞蛋、梅汁蓮藕、油漬牡犡、油封雞絲、赤辛豚味噌、黑納豆、秋葵加豆腐 、檸檬鹽漬生魚；顧客可自其中任選5種配料，或直選完美比例。在醬料方面，也有煎酒、昆布醬油、海苔 、芝麻、七味粉可任選，或者讓胭脂食品社為你調配。

「野人煙燻冷拌麵」則提供9種配料，包括蛋絲、百香醃芭樂、醃漬風乾水果、油漬蔬菜、煙燻雞肉絲、煙燻豬肉燥、煙燻鯖魚、煙燻堅果、煙燻雞肉火腿；顧客一樣可自其中任選5種配料，或直選完美比例。搭配冷拌麵的醬料，則可任選冬瓜醬油、辣味增、番茄冷湯、風味油、黑芝麻冷湯、辣油，不想傷腦筋的話，也可以讓擠米Jimmy Food Place直接幫你搞定。

關於500案內所

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引——「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所／味感冰涼舖——胭脂 & Jimmy Food Place限時快閃

時間：2021年9月18、19日，上午11點開賣，賣完為止

販售內容：

胭脂｜トロトロ冷拌飯

擠米｜野人煙燻冷拌麵

防疫須知：食物均採外帶，歡迎自備環保容器，請配戴口罩，排隊時保持社交距離

500案內所｜期間限定店

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時間：2021年9月10日～11月14日；每日11:00-17:00