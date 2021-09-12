快訊

台大癌醫全院千人周周做PCR 主動找到1名美食街員工確診

幼兒園群聚再增2人 指揮中心：原已匡列對社區影響不大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

500案內所／人氣名店胭脂、擠米聯手打造味感冰涼舖

聯合報 / 記者高婉珮／專題即時報導
「野人煙燻冷拌麵」可選擇的醬料，也包括西餐概念的番茄冷湯。圖／Jimmy food place提供。
「野人煙燻冷拌麵」可選擇的醬料，也包括西餐概念的番茄冷湯。圖／Jimmy food place提供。

在天氣依舊炎熱、體感持續燃燒的初秋，「500案內所」名店快閃系列於9月18、19日兩天，迎來人氣名店胭脂食品社與擠米Jimmy Food Place所攜手的快閃「味感冰涼舖」。快閃店援用傳統「刨冰店」概念，推出「トロトロ冷拌飯」與「野人煙燻冷拌麵」，讓顧客挑選自己喜歡的食材，搭配台灣精選良米與手工珍珠麵，一同創作出別具風味、絕無僅有的拌飯與冷麵；每份售價250元，隨餐附贈味噌湯一碗，每日限量各50份，售完為止。

就像傳統「刨冰店」總是提供澎派的配料任人選搭，快閃店「味感冰涼舖」也一樣提供豐富的配料與醬料由顧客任選。這些由職人透過傳統技法、食材，所手工創作的台灣醬料、保存食、漬物、煙燻食品，搭配上精選的台灣好米、手工好麵，將島嶼的珍饈、職人的信念、台灣的風味，透過每一位顧客參與的料理創作，交融匯總在一碗碗獨一無二的拌飯與冷麵裡。

「トロトロ冷拌飯」總共提供10種配料供任意選搭，包括煙醺柴魚蘿蔔奶油乳酪、血腥瑪莉泡菜、野放雞蛋、梅汁蓮藕、油漬牡犡、油封雞絲、赤辛豚味噌、黑納豆、秋葵加豆腐 、檸檬鹽漬生魚；顧客可自其中任選5種配料，或直選完美比例。在醬料方面，也有煎酒、昆布醬油、海苔 、芝麻、七味粉可任選，或者讓胭脂食品社為你調配。

「野人煙燻冷拌麵」則提供9種配料，包括蛋絲、百香醃芭樂、醃漬風乾水果、油漬蔬菜、煙燻雞肉絲、煙燻豬肉燥、煙燻鯖魚、煙燻堅果、煙燻雞肉火腿；顧客一樣可自其中任選5種配料，或直選完美比例。搭配冷拌麵的醬料，則可任選冬瓜醬油、辣味增、番茄冷湯、風味油、黑芝麻冷湯、辣油，不想傷腦筋的話，也可以讓擠米Jimmy Food Place直接幫你搞定。

關於500案內所

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引——「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所／味感冰涼舖——胭脂 & Jimmy Food Place限時快閃

時間：2021年9月18、19日，上午11點開賣，賣完為止

販售內容：

胭脂｜トロトロ冷拌飯

擠米｜野人煙燻冷拌麵

防疫須知：食物均採外帶，歡迎自備環保容器，請配戴口罩，排隊時保持社交距離

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：2021年9月10日～11月14日；每日11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

「野人煙燻冷拌麵」共有9種配料可供選擇。圖／Jimmy food place提供。
「野人煙燻冷拌麵」共有9種配料可供選擇。圖／Jimmy food place提供。
「野人煙燻冷拌麵」每份售價250元，每日限量50份，售完為止。圖／Jimmy food place提供。
「野人煙燻冷拌麵」每份售價250元，每日限量50份，售完為止。圖／Jimmy food place提供。
白飯、幾樣醃漬物與清爽的生食，加上一個生蛋黃，就是一碗黏糊糊的美味。圖／胭脂食品社提供。
白飯、幾樣醃漬物與清爽的生食，加上一個生蛋黃，就是一碗黏糊糊的美味。圖／胭脂食品社提供。
血腥瑪莉泡菜。圖／胭脂食品社提供。
血腥瑪莉泡菜。圖／胭脂食品社提供。
「トロトロ冷拌飯」共有10種配料可供選擇。圖／胭脂食品社提供。
「トロトロ冷拌飯」共有10種配料可供選擇。圖／胭脂食品社提供。
提供煙燻雞肉絲、煙燻豬肉燥、煙燻堅果、煙燻雞肉火腿等多款煙燻配料。圖／Jimmy food place提供。
提供煙燻雞肉絲、煙燻豬肉燥、煙燻堅果、煙燻雞肉火腿等多款煙燻配料。圖／Jimmy food place提供。
「トロトロ冷拌飯」每份售價250元，每日限量50份，售完為止。圖／胭脂食品社提供。
「トロトロ冷拌飯」每份售價250元，每日限量50份，售完為止。圖／胭脂食品社提供。

快閃 品牌

延伸閱讀

臺灣品牌國際賽網路票選 最有人情味田中馬拉松奪冠

台北／北投黃昏市場 排隊人氣美食搜索

木曜女神溫妮與樂團成員「一拍即合」 全靠邰智源牽線

「台北寒舍艾美」跨年3天2夜開搶囉！落地窗外就是101， 第一排煙火秀超Chill

相關新聞

新北餐飲禁內用 百貨「餐飲外帶」8折優惠激發外帶率

新北市府規範9月15日前暫停餐飲內用，對此，環球購物中心透過「餐飲外帶」8折優惠價，盼激發外帶率，彌補不能內用的缺口。宏...

500案內所／人氣名店胭脂、擠米聯手打造味感冰涼舖

在天氣依舊炎熱、體感持續燃燒的初秋，「500案內所」名店快閃系列於9月18、19日兩天，迎來人氣名店胭脂食品社與擠米Ji...

梵谷自畫像躍上經典包 LV藝術家限量新系列十月底登場

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之前曾經推出過兩次的Artycapucines系列，最近迎來第三次的全新...

璨樹來幾乎雙北百貨都停業 大葉高島屋堅持營業被戰翻

中颱璨樹颱風襲台，為顧及顧客與員工安全，昨晚全台最大連鎖百貨新光三越率先喊出台北7店9月12日暫停營業一天後，昨晚至今早...

滿滿養眼畫面！超模吉吉哈蒂德、坎達爾珍娜秀深溝上陣走秀 Michael Kors伸展台性感又火辣

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏大秀如期登場，由超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）打頭陣，吉...

S.T. Dupont打火機時尚棋盤格上身 膠囊輕奢包實用有型

法國精品都彭（S.T. Dupont）自1941年推出第一只汽油打火機的奢侈品開始，旋即成為仕紳名流們品味的象徵，隨著時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。