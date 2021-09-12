梵谷自畫像躍上經典包 LV藝術家限量新系列十月底登場

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之前曾經推出過兩次的Artycapucines系列，最近迎來第三次的全新作品，這回邀請了六位當代頂尖藝術家參與設計，同樣以經典的Capucines包款作為畫布，將在10月底正式限量推出。

LV Artycapucines系列旨在激發無限創意可能，並彰顯出參與企劃的藝術家們各自鮮明的設計特色。在全新的第三篇章作品中，我們可以看到Gregor Hildebrandt的黑白設計搭配網版印刷皮革與鑲嵌黑膠唱片的路易威登標誌細節、Donna Huanca觸感豐富的手繪刺繡與穿環、Vik Muniz錯視畫效果美感、曾梵志使用超過70萬針刺繡重現的梵谷自畫像、Paola Pivi以複雜皮革鑲嵌工藝呈現的動物野性美，以及黃宇興色彩豐富的夢幻風景刺繡。