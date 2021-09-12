快訊

台大癌醫全院千人周周做PCR 主動找到1名美食街員工確診

幼兒園群聚再增2人 指揮中心：原已匡列對社區影響不大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梵谷自畫像躍上經典包 LV藝術家限量新系列十月底登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Artycapucines系列第三章作品將於2021年10月底，在LV全球200家門市限量推出。圖／路易威登提供
Artycapucines系列第三章作品將於2021年10月底，在LV全球200家門市限量推出。圖／路易威登提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之前曾經推出過兩次的Artycapucines系列，最近迎來第三次的全新作品，這回邀請了六位當代頂尖藝術家參與設計，同樣以經典的Capucines包款作為畫布，將在10月底正式限量推出。

LV Artycapucines系列旨在激發無限創意可能，並彰顯出參與企劃的藝術家們各自鮮明的設計特色。在全新的第三篇章作品中，我們可以看到Gregor Hildebrandt的黑白設計搭配網版印刷皮革與鑲嵌黑膠唱片的路易威登標誌細節、Donna Huanca觸感豐富的手繪刺繡與穿環、Vik Muniz錯視畫效果美感、曾梵志使用超過70萬針刺繡重現的梵谷自畫像、Paola Pivi以複雜皮革鑲嵌工藝呈現的動物野性美，以及黃宇興色彩豐富的夢幻風景刺繡。

無論是恰到好處的留白或滿版的設計，獨一無二的款式都體現了LV對精湛工藝的承諾，也再次證明在無盡創意的揮灑之下，以路易威登1854年創店所在地巴黎Rue Neuve-des-Capucines街道命名的經典手袋Capucines包款，依舊是LV永恆優雅的終極體現。Artycapucines系列第三章作品將於2021年10月底，在LV全球200家門市限量推出。

曾梵志。圖／路易威登提供
曾梵志。圖／路易威登提供
Vik Muniz。圖／路易威登提供
Vik Muniz。圖／路易威登提供
Donna Huanca觸感豐富的手繪刺繡與穿環設計。圖／路易威登提供
Donna Huanca觸感豐富的手繪刺繡與穿環設計。圖／路易威登提供
Gregor Hildebrandt。圖／路易威登提供
Gregor Hildebrandt。圖／路易威登提供
Vik Muniz打造出錯視畫效果。圖／路易威登提供
Vik Muniz打造出錯視畫效果。圖／路易威登提供
黃宇興。圖／路易威登提供
黃宇興。圖／路易威登提供
Paola Pivi。圖／路易威登提供
Paola Pivi。圖／路易威登提供
黃宇興色彩豐富的夢幻風景刺繡作品。圖／路易威登提供
黃宇興色彩豐富的夢幻風景刺繡作品。圖／路易威登提供
Paola Pivi以複雜皮革鑲嵌工藝呈現的動物野性美。圖／路易威登提供
Paola Pivi以複雜皮革鑲嵌工藝呈現的動物野性美。圖／路易威登提供
曾梵志使用超過70萬針刺繡重現的梵谷自畫像。圖／路易威登提供
曾梵志使用超過70萬針刺繡重現的梵谷自畫像。圖／路易威登提供
Gregor Hildebrandt的黑白設計搭配網版印刷皮革與鑲嵌黑膠唱片的路易威登標誌細節作品。圖／路易威登提供
Gregor Hildebrandt的黑白設計搭配網版印刷皮革與鑲嵌黑膠唱片的路易威登標誌細節作品。圖／路易威登提供
Donna Huanca。圖／路易威登提供
Donna Huanca。圖／路易威登提供

LV

延伸閱讀

綠園道彩妝行動萌犬太吸睛 網友敲碗：想看陳小米

大嘴鳥絲巾圖案躍然表面 愛馬仕獨門絲線工藝美極了

北美館攜手龐畢度中心 2020台北雙年展11月法國展出

跨時代的美麗印記 順天收藏回家了

相關新聞

新北餐飲禁內用 百貨「餐飲外帶」8折優惠激發外帶率

新北市府規範9月15日前暫停餐飲內用，對此，環球購物中心透過「餐飲外帶」8折優惠價，盼激發外帶率，彌補不能內用的缺口。宏...

500案內所／人氣名店胭脂、擠米聯手打造味感冰涼舖

在天氣依舊炎熱、體感持續燃燒的初秋，「500案內所」名店快閃系列於9月18、19日兩天，迎來人氣名店胭脂食品社與擠米Ji...

梵谷自畫像躍上經典包 LV藝術家限量新系列十月底登場

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之前曾經推出過兩次的Artycapucines系列，最近迎來第三次的全新...

璨樹來幾乎雙北百貨都停業 大葉高島屋堅持營業被戰翻

中颱璨樹颱風襲台，為顧及顧客與員工安全，昨晚全台最大連鎖百貨新光三越率先喊出台北7店9月12日暫停營業一天後，昨晚至今早...

滿滿養眼畫面！超模吉吉哈蒂德、坎達爾珍娜秀深溝上陣走秀 Michael Kors伸展台性感又火辣

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏大秀如期登場，由超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）打頭陣，吉...

S.T. Dupont打火機時尚棋盤格上身 膠囊輕奢包實用有型

法國精品都彭（S.T. Dupont）自1941年推出第一只汽油打火機的奢侈品開始，旋即成為仕紳名流們品味的象徵，隨著時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。