璨樹來幾乎雙北百貨都停業 大葉高島屋堅持營業被戰翻

中颱璨樹颱風襲台，為顧及顧客與員工安全，昨晚全台最大連鎖百貨新光三越率先喊出台北7店9月12日暫停營業一天後，昨晚至今早，幾乎雙北百貨商場都加入今日不營業行列，但位於天母的大葉高島屋今日卻仍然開業，有網友在大葉高島屋臉書留言「為何颱風天堅持開業，實在不能理解」、「天母就三間百貨，兩間都已停業，請問貴公司是罔顧員工專櫃生命安全嗎？」

對於網友的質疑，大葉高島屋指出，大葉高島屋屬社區型百貨，主顧客都是附近居民，有日常採買需求，顧及服務與百貨人員需求，百貨業有時真的很兩難。

大葉高島屋員工透露，大葉比較偏重日系百貨服務的傳統精神，就算颱風天仍營業，在大葉的資深員工都已經很習慣這種模式。

另外，微風台北車站也被點名颱風天仍營業，對此微風回應，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山今日全天暫停營業；微風台北車站、A1、微風台大醫院、微風三總商店街、微風中央研究院，是配合台鐵及院方規範所以營業，但在中午左右也宣布停業。