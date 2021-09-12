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S.T. Dupont打火機時尚棋盤格上身 膠囊輕奢包實用有型
法國精品都彭（S.T. Dupont）自1941年推出第一只汽油打火機的奢侈品開始，旋即成為仕紳名流們品味的象徵，隨著時代使用習慣改變而持續進化的商品設計，近年來越來越輕薄，不僅滿足消費者出門追求輕便的便利性，更兼具創始之初至今沒有改變的優雅。
專為當代年輕族群打造的Slim 7系列機身僅重45克，超薄7毫米，並擁有強大火力和功能，如今推出設計感強烈的棋盤格紋，以獨具魅力的斜條紋線條取代傳統單色的死板棋盤格圖案，色彩對比度很柔和，既低調又不失個性。同時上市的還有亞洲人最鍾愛的龍鳳為主題的限量品，以漆繪製並以黃金潤飾而成，象徵吉祥和諧。
而延續都彭對年輕世代包包使用習慣與需求的觀察，中小型尺寸的提包最為實用流行。既輕便又不失設計感的Lind D膠囊系列是是S.T. Dupont與設計師Christopher Pearson所合作的全新設計，也是當今最具代表性也是最暢銷的系列的重新演繹，包括Line D Capsule系列粗粒面軟皮革斜背包與粗粒面軟皮革小號手拿包，精巧方便又百搭，是新世代時尚紳士不可或缺的皮件單品。
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