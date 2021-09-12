S.T. Dupont打火機時尚棋盤格上身 膠囊輕奢包實用有型

法國精品都彭（S.T. Dupont）自1941年推出第一只汽油打火機的奢侈品開始，旋即成為仕紳名流們品味的象徵，隨著時代使用習慣改變而持續進化的商品設計，近年來越來越輕薄，不僅滿足消費者出門追求輕便的便利性，更兼具創始之初至今沒有改變的優雅。

專為當代年輕族群打造的Slim 7系列機身僅重45克，超薄7毫米，並擁有強大火力和功能，如今推出設計感強烈的棋盤格紋，以獨具魅力的斜條紋線條取代傳統單色的死板棋盤格圖案，色彩對比度很柔和，既低調又不失個性。同時上市的還有亞洲人最鍾愛的龍鳳為主題的限量品，以漆繪製並以黃金潤飾而成，象徵吉祥和諧。