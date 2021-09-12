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大嘴鳥絲巾圖案躍然表面 愛馬仕獨門絲線工藝美極了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
愛馬仕Arceau Toucans de Paradis絲線工藝腕表，217萬6,700元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Toucans de Paradis絲線工藝腕表，217萬6,700元。圖／愛馬仕提供

風格化的藝術圖案，是愛馬仕（Hermes）絲巾與家飾品的特色。年輕的英國插畫家Katie Scott，對動植物充滿熱情，並以其獨特的動植物插畫風格而聞名。她在2020年時，為愛馬仕重新詮釋擁有大嘴鳥這種擁有巨形繽紛彩喙的熱帶鳥禽，創作出Toucans de Paradis絲巾圖案。這款洋溢在幻想和自然主義之間的異國情調作品，如今更將愛馬仕經典的Arceau腕表帶進了全新的藝術次元。

Arceau Toucan de Paradis絲線工藝腕表，以絲線工藝為主，琺瑯工藝為輔。絲線工藝是與愛馬仕鐘表公司合作許久的工藝師Agnès Paul-Depasse女士，歷經5年的研究並製作一些測試樣品後才推出的新手法。Agnès Paul-Depasse擅長運用不同材料來拼接組合出圖案花色，曾為愛馬仕創作過一些令人驚嘆的工藝之作，例如麥稈鑲嵌、甲蟲鞘翅馬賽克鑲貼等；她在日本京都之旅時參觀了和服布料編織工坊，萌生了為愛馬仕開發絲線工藝表盤的想法。

Arceau Toucan de Paradis的白金表盤須先進行重複數次塗釉與燒製工序的琺瑯製作，接著，在琺瑯周圍雕鑿出用於放置絲線的空間，再由Agnès Paul-Depasse獨力將絲線一根一根排列在表盤上，因為絲線具有閃爍的光采，所以每一根線都經過精心定位與極度小心地固定到位，以創造微妙的閃爍效果。來自亞馬遜叢林的大嘴鳥共由500條獨立絲線組成、耗費整整一周的的時間才能完成。

這款採用獨門技術、並裝飾百分之百愛馬仕風格圖案的腕表，裝載在鑲嵌鑽石的38毫米白金表殼中、並搭載愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯，最後以愛馬仕鐘表工坊縫製的Zanzibar藍色小牛皮表帶則呼應這款獨特工藝腕表的色彩，限量發行24只。

愛馬仕Arceau Toucans de Paradis腕表，以微繪琺瑯與絲線工藝製作大嘴鳥。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Toucans de Paradis腕表，以微繪琺瑯與絲線工藝製作大嘴鳥。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Toucans de Paradis腕表，以微繪琺瑯與絲線工藝製作大嘴鳥。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Toucans de Paradis腕表，以微繪琺瑯與絲線工藝製作大嘴鳥。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Toucans de Paradis腕表，以微繪琺瑯與絲線工藝製作大嘴鳥。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Toucans de Paradis腕表，以微繪琺瑯與絲線工藝製作大嘴鳥。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Toucans de Paradis絲線工藝腕表，217萬6,700元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Toucans de Paradis絲線工藝腕表，217萬6,700元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 腕表

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