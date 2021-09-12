大嘴鳥絲巾圖案躍然表面 愛馬仕獨門絲線工藝美極了

風格化的藝術圖案，是愛馬仕（Hermes）絲巾與家飾品的特色。年輕的英國插畫家Katie Scott，對動植物充滿熱情，並以其獨特的動植物插畫風格而聞名。她在2020年時，為愛馬仕重新詮釋擁有大嘴鳥這種擁有巨形繽紛彩喙的熱帶鳥禽，創作出Toucans de Paradis絲巾圖案。這款洋溢在幻想和自然主義之間的異國情調作品，如今更將愛馬仕經典的Arceau腕表帶進了全新的藝術次元。

Arceau Toucan de Paradis絲線工藝腕表，以絲線工藝為主，琺瑯工藝為輔。絲線工藝是與愛馬仕鐘表公司合作許久的工藝師Agnès Paul-Depasse女士，歷經5年的研究並製作一些測試樣品後才推出的新手法。Agnès Paul-Depasse擅長運用不同材料來拼接組合出圖案花色，曾為愛馬仕創作過一些令人驚嘆的工藝之作，例如麥稈鑲嵌、甲蟲鞘翅馬賽克鑲貼等；她在日本京都之旅時參觀了和服布料編織工坊，萌生了為愛馬仕開發絲線工藝表盤的想法。

Arceau Toucan de Paradis的白金表盤須先進行重複數次塗釉與燒製工序的琺瑯製作，接著，在琺瑯周圍雕鑿出用於放置絲線的空間，再由Agnès Paul-Depasse獨力將絲線一根一根排列在表盤上，因為絲線具有閃爍的光采，所以每一根線都經過精心定位與極度小心地固定到位，以創造微妙的閃爍效果。來自亞馬遜叢林的大嘴鳥共由500條獨立絲線組成、耗費整整一周的的時間才能完成。