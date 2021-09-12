國巨陳泰銘窖藏10月蘇富比拍賣 一窺頂尖味蕾美學軌跡

國巨集團董事長陳泰銘（Pierre Chen）是成功的企業家，也是全球知名的藝術家與酒藏家。如今，他將透過與國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）的合作，分享他所珍視的生活品味：10月9日，蘇富比香港以「酩香流傳：陳泰銘顯赫窖藏」揭開香港本季的拍賣。陳泰銘30多年來累積的共360項非凡波爾多、勃根地及其他地區生產的頂級葡萄酒，焦點包括首次現身拍場的的2015至2017年大瓶裝Faiveley Musigny。除了透過這場拍賣讓人一窺他的餐酒搭配味蕾美學，多年的珍藏同時也記錄了這位生活美學家多年來收藏品味轉變的軌跡。

陳泰銘表示，葡萄酒「是一種可供飲用的藝術品」，是可以輕易融入生活，的一種繡學和味覺藝術，「對觀眾而言，欣賞其他藝術品是相對被動的，但葡萄酒卻需要品飲者主動地運用自己的創意，花一點心思，才能引出佳釀的精髓。」對陳泰銘而言，開瓶品嘗才是葡萄酒「真正的興之所至」，每一瓶酒與所喚起的回憶都有其獨特魔力，「分享是品飲美酒最重要的一環。藉著這次機會，我想跟大家分享窖藏中對我有特殊意義的珍品，啟發大家將藝術融入生活，體現生活的藝術（art of living）。」