秋天就是要吃火鍋！全台鍋物 TOP9 爽辣鴛鴦鍋、高級個人鍋、貴氣涮涮鍋好享受
防疫在家是不是很想念在火鍋店涮肉片的時光呢？幫你整理出9間火鍋，位子訂起來，把肉肉吃回來！
TOP 9/ 貳堂鍋物
高雄市/苓雅區
TOP 8/ 月暮藏涮涮鍋しゃぶしゃぶ
台中市/西屯區
TOP 7/ 拾七石頭火鍋
台中市/北屯區、南屯區 ｜ 高雄市/新興區
想來個爆炒過香氣逼人的石頭火鍋嗎？拾七的肉質鮮嫩、價格親民，不會讓你失望！推薦加點滷肥腸、鴨血，烹煮入味超下飯！愛吃肉或是有選擇困難的可以選擇雙主餐系列，不到300元就能享用兩種肉品太划算！（MENU美食誌吃貨安🌸新手分享提供）
TOP 6/ 青花驕 麻辣鍋
台北市、新北市、台中市
以青花椒麻辣湯底征服許多人，麻而不辣非常順口！還有青麻椒肥牛跟酸菜白肉鍋！可以吃鴛鴦也能單一湯頭，無限續加酸菜、鴨血、豆包！肉品選擇雖然不多，但份量很多也很耐吃！（MENU美食誌凱Kai🐑提供）
TOP 5/ 詹記麻辣火鍋
台北市/大安區 ｜ 新北市/新莊區
想要爽吃麻辣鍋就來詹記，號稱台北最難訂火鍋！先依據用餐人數選擇大小鍋、辣度，接著就可以點主菜肉品啦！麻辣鍋裡的鴨血非常入味又大塊，口感超滑嫩！肉質油花分佈均勻，火鍋料也好吃，推薦芝士包！（MENU美食誌阿土伯提供）
TOP 4/ 橘色涮涮屋
台北市/大安區、信義區
頂級鍋物的代表，還曾登上米其林指南！套餐包含前菜、菜盤、米飯/粥、水果及甜點。開胃小菜和風蘆筍豆腐沙拉，清爽開胃！伊比利黑毛豬壽喜燒的湯底使用特製醬油跟砂糖調製而成！肉質好吃沒話說！有專人烹煮，更添奢華感！（MENU美食誌莎莉提供）
TOP 3/ 萬客什鍋 石頭火鍋專賣
台北市/松山區 ｜ 台中市/北區、西區、西屯區
以燒酒麻香系列鍋底廣受歡迎，還有剝皮辣椒、石頭爆炒鍋鍋底！燒酒雞湯底好喝溫補夠味、香醇酒香撲鼻！肉的份量很足、吃起來很過癮！菜盤種類也頗豐富。用餐時間生意非常好，需要候位一段時間！（MENU美食誌Hobbi提供）
TOP 2/ 湯棧
台中市/北屯區、南屯區
TOP 1/ 阿裕牛肉涮涮鍋
台南市/仁德區
防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！
以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！
你還有更多推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言