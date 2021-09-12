梳帥氣油頭應戰 C羅重返曼聯首場比賽貢獻兩進球！

有在關心足球的粉絲應該都知道，台灣時間昨日晚上10:00的英超聯賽迎來C羅回歸曼聯後的首場比賽，這場曼聯對戰紐卡斯爾的球賽在曼聯主場老特拉福球場舉行，可說是全球矚目，不只一票難求，票價最高炒作到9.6萬台幣，更吸引了眾多足球界、演藝名人來觀戰。據了解，C羅來到曼聯後，屬於他背號的7號球衣已經賣翻，銷售額創下1.87億英鎊（約71億新台幣）紀錄，超過越梅西轉會大巴黎球衣賣出的1.038億英鎊（約39.73億新台幣），成為英超歷史上最暢銷的球衣，可說是商機無限。而這樣一個超級人氣王，重返英超的首秀到底有哪些看點？

★英超為他增加一台攝影機跟拍

為了讓廣大球迷能夠即時觀賞C羅在球場上的一舉一動，英超轉播單位特別為他增加一台攝影機全程跟拍。而現場觀眾也非常熱情，只要鏡頭一帶到，一如既往為C羅送上最大聲的歡呼。

★換了一個帥氣新髮型

大眾關注球星髮型的傳統，大概可以說是從曼聯上一位傳奇7號貝克漢發展而來的，而C羅在場上的髮型也一直是球迷的焦點之一，這次回到曼聯，他換上一頭帥氣的油頭，對比六月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！

★貢獻兩進球 扭轉比賽局勢

C羅的到來帶來高人氣，除了球衣熱賣之外，為曼聯的官方IG更是花兩週就帶來近500萬的新粉絲，但對球隊還是應該要有分數上的實質貢獻才有意義吧？在這場對戰紐卡斯爾的比賽中，C羅沒有讓大家失望，個人貢獻了兩個進球，而且第二個進球成功扭轉原本被追平比數的比賽氣氛，讓曼聯能夠繼續保持進攻火力，最終以4:1取勝。而今年36歲的他，依然擔任先發並且踢完全場。

★場邊名人齊聚

轉播球賽的鏡頭帶到了場邊的佛格森爵士，他是C羅的恩師，和C羅情同父子，據外媒報導他也是這次讓C羅最終決定轉會回到老家曼聯的最大說客。另外，奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼也沒有缺席這場比賽，他是曼聯的球迷，有沒有特別欣賞C羅這點無從得知，但從鏡頭上的表情看來他應該也很享受這場比賽。

★曼聯守門員德赫亞的狀態

C羅回到曼聯，跟曼聯的守門員有什麼特別關係？如果大家還記得，2018年世界杯的比賽中，C羅曾經在葡萄牙對戰西班牙時上演帽子戲法，一個人把德赫亞防守的西班牙國家隊大門踢爆，而原本實力堅強的德赫亞，在近年來的賽季中明顯有狀態下滑的現象，日前曼聯名宿Gary Alexander Neville就直指這一切跟C羅在世界杯中對德赫亞的帽子戲法有很大的關聯，「在18年世界盃賽場上，他開始很掙扎，從那以後，他就開始懷疑自己，他的心裡發生了變化。」