梳帥氣油頭應戰 C羅重返曼聯首場比賽貢獻兩進球！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
C羅回到曼聯，換上一頭帥氣的油頭，對比六月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！圖／摘自IG
C羅回到曼聯，換上一頭帥氣的油頭，對比六月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！圖／摘自IG

有在關心足球的粉絲應該都知道，台灣時間昨日晚上10:00的英超聯賽迎來C羅回歸曼聯後的首場比賽，這場曼聯對戰紐卡斯爾的球賽在曼聯主場老特拉福球場舉行，可說是全球矚目，不只一票難求，票價最高炒作到9.6萬台幣，更吸引了眾多足球界、演藝名人來觀戰。據了解，C羅來到曼聯後，屬於他背號的7號球衣已經賣翻，銷售額創下1.87億英鎊（約71億新台幣）紀錄，超過越梅西轉會大巴黎球衣賣出的1.038億英鎊（約39.73億新台幣），成為英超歷史上最暢銷的球衣，可說是商機無限。而這樣一個超級人氣王，重返英超的首秀到底有哪些看點？

★英超為他增加一台攝影機跟拍

為了讓廣大球迷能夠即時觀賞C羅在球場上的一舉一動，英超轉播單位特別為他增加一台攝影機全程跟拍。而現場觀眾也非常熱情，只要鏡頭一帶到，一如既往為C羅送上最大聲的歡呼。

★換了一個帥氣新髮型

大眾關注球星髮型的傳統，大概可以說是從曼聯上一位傳奇7號貝克漢發展而來的，而C羅在場上的髮型也一直是球迷的焦點之一，這次回到曼聯，他換上一頭帥氣的油頭，對比六月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！

★貢獻兩進球 扭轉比賽局勢

C羅的到來帶來高人氣，除了球衣熱賣之外，為曼聯的官方IG更是花兩週就帶來近500萬的新粉絲，但對球隊還是應該要有分數上的實質貢獻才有意義吧？在這場對戰紐卡斯爾的比賽中，C羅沒有讓大家失望，個人貢獻了兩個進球，而且第二個進球成功扭轉原本被追平比數的比賽氣氛，讓曼聯能夠繼續保持進攻火力，最終以4:1取勝。而今年36歲的他，依然擔任先發並且踢完全場。

★場邊名人齊聚

轉播球賽的鏡頭帶到了場邊的佛格森爵士，他是C羅的恩師，和C羅情同父子，據外媒報導他也是這次讓C羅最終決定轉會回到老家曼聯的最大說客。另外，奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼也沒有缺席這場比賽，他是曼聯的球迷，有沒有特別欣賞C羅這點無從得知，但從鏡頭上的表情看來他應該也很享受這場比賽。

★曼聯守門員德赫亞的狀態

C羅回到曼聯，跟曼聯的守門員有什麼特別關係？如果大家還記得，2018年世界杯的比賽中，C羅曾經在葡萄牙對戰西班牙時上演帽子戲法，一個人把德赫亞防守的西班牙國家隊大門踢爆，而原本實力堅強的德赫亞，在近年來的賽季中明顯有狀態下滑的現象，日前曼聯名宿Gary Alexander Neville就直指這一切跟C羅在世界杯中對德赫亞的帽子戲法有很大的關聯，「在18年世界盃賽場上，他開始很掙扎，從那以後，他就開始懷疑自己，他的心裡發生了變化。」

跟讓自己心態崩盤的C羅在同一隊，這下德赫亞應該可以安心不少。

C羅在這次回歸曼聯的首場比賽中連進兩球。（美聯社）
C羅在這次回歸曼聯的首場比賽中連進兩球。（美聯社）
C羅回到曼聯，換上一頭帥氣的油頭，對比六月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！圖／摘自IG
C羅回到曼聯，換上一頭帥氣的油頭，對比六月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！圖／摘自IG
球場下的C羅，有著好爸爸形象。圖／摘自IG
球場下的C羅，有著好爸爸形象。圖／摘自IG
C羅前陣子的髮型。圖／摘自IG
C羅前陣子的髮型。圖／摘自IG
為了讓廣大球迷能夠即時觀賞C羅在球場上的一舉一動，英超轉播單位特別為他增加一台攝影機全程跟拍。而現場觀眾也非常熱情，只要鏡頭一帶到，一如既往為C羅送上最大聲的歡呼。圖／摘自IG
為了讓廣大球迷能夠即時觀賞C羅在球場上的一舉一動，英超轉播單位特別為他增加一台攝影機全程跟拍。而現場觀眾也非常熱情，只要鏡頭一帶到，一如既往為C羅送上最大聲的歡呼。圖／摘自IG
C羅回到曼聯，換上一頭帥氣的油頭，對比六月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！圖／摘自IG
C羅回到曼聯，換上一頭帥氣的油頭，對比六月的歐洲杯和前陣子還在尤文圖斯的髮型，明顯帥了很多！圖／摘自IG

髮型

延伸閱讀

足球／孝子C羅重返曼聯首秀禁止母親到場 原因竟超感人

足球／C羅回鍋英超曼聯 穿回招牌7號球衣

足球／C羅穿回曼聯7號 英國女王訂80件球衣還索取簽名

足球專欄／C羅回歸曼聯 不只是情懷更提升戰力

相關新聞

梳帥氣油頭應戰 C羅重返曼聯首場比賽貢獻兩進球！

有在關心足球的粉絲應該都知道，台灣時間昨日晚上10:00的英超聯賽迎來C羅回歸曼聯後的首場比賽，這場曼聯對戰紐卡斯爾的球...

璨樹颱風進逼 新光三越台北7店、SOGO明天暫停營業

璨樹颱風逼近，為顧及顧客及員工安全，新光三越宣布台北七家分店（台北信義新天地A4、A8、A9、A11、南西店、台北站前店...

優格成減重抗疫首選，網友推薦這品牌！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「優格」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的優格五大品牌，以及近三個月網友熱議的優格熱門口味有哪些。

500案內所／首周末數百人朝聖 讚「文青與創意結合」

陽光下，微風輕揚的台北士林街頭，疫情期間罕見的排起長龍，隊伍整齊有序，目標前進「500案內所」。這是由聯合報旗下質感媒體...

古典、中性而日常 TUDOR 1926系列四尺寸 復古簡約

所有的故事有原點，而原點正是一切傳奇的源頭。帝舵（TUDOR）推出1926系列，紀念創辦人Hans Wilsdorf在1...

李易賣水餃「3小時3萬顆」！滿滿鮮蝦 讓你秒到海邊

後疫情時期，民眾在家用餐的頻率依舊高，新興美食品牌「李饗煮易」看準宅商機，推出五星級獨家手工「蝦味鮮蝦餃」，挑戰頂級水餃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。