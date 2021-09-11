500案內所／首周末數百人朝聖 讚「文青與創意結合」

陽光下，微風輕揚的台北士林街頭，疫情期間罕見的排起長龍，隊伍整齊有序，目標前進「500案內所」。這是由聯合報旗下質感媒體「500輯」所開設的期間限定店，今天首個周末主打知名白水豆花、LOUU快閃，多款小食約90分鐘全數完售，吸引數百人前來朝聖，各界名人如馮亞敏、詹偉雄、焦元溥等也陸續入場參觀，人稱「台灣時尚教母」的馮亞敏說，「這是一場文青與創意的結合，也是聯合報的創新姿態」。今天還有糯夫米糕、LOUU快閃現身。

馮亞敏（左二）一家人，包括宋文（左起）、宋毅、宋安。記者李政龍／攝影

「500輯」目標設定是青年讀本，去年創刊，陸續推出實體對話的「500談」、大型實體市集活動「500趴」，以及透過實作體驗職人精神的「500fu」。即日起至11月14日於台北士林區Alife登場的「500案內所」，除了集結過往刊物封面的微型插畫展，也推出一系列與台灣插畫家共同合作的周邊商品，包括帆布包、T恤、筆記本等，另與台灣品牌春池玻璃、SUNMAI合推聯名玻璃杯、啤酒，並邀請台灣各類型的優質生活品牌進駐。

白水豆花台北最後一次現身，獻給500案內所。記者沈昱嘉、李政龍／攝影

白水豆花、LOUU秒殺 糯夫米糕接力出攤

每逢周末及國定假日期間，500案內所也會舉辦不同類型的活動，例如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和藝文講座。今天迎來第一個周末，雖是補班日，未開門已現排隊潮，人氣甜點「白水豆花」在永康街店鋪，因為疫情歇業，年底前最後一次現身就在500案內所。現場販售麥芽糖花生桃膠豆花，原本預計100碗，才開賣就見底，又奔回店裡再補40多碗，同樣在中午就售罄，不少慕名而來的民眾直嘆可惜，還有人問「可以直接買桶裝嗎？」

白水豆花台北最後一次現身，獻給500案內所。記者沈昱嘉、李政龍／攝影

另一家快閃店保存食品牌LOUU，也帶來全新的「黑月龍蝦堡」、奶蛋素可食的「油漬番茄通心粉」，各限量60份，供不應求，不少人排隊購買落空，轉往賣店購買禮盒。明日（9月12日）除了LOUU再度登場，還邀來台南人氣小吃「糯夫米糕」出攤，這也是糯夫在疫情休店後的首度現身，現場將販售經典米糕。快閃名店均於上午11點開始販售，售完為止。但由於颱風襲台，若有變動，請上500輯臉書粉絲團、IG查詢。

LOUU快閃500案內所，推出黑月龍蝦堡、通心粉沙拉銷售一空。記者沈昱嘉、李政龍／攝影

周邊聯名商品熱賣

除了名店快閃，500輯周邊商品也賣出好成績，每份10元的500輯舊報紙意外勝出，其次是與插畫家聯名T恤、帆布包，玻璃杯等熱銷；與三麥聯名的啤酒，也有人一次扛走一箱。此外，現場還有各品牌的創意商品，以及詹宏志選書推薦。

案內所展出空間簡潔優雅，設有不少拍照打卡的熱區，像是坐在報紙上、與插畫牆合影，主辦單位也製作了各種插牌，可擇一展現當下心情合影。

500輯案內所相關資訊與最新消息，請鎖定500輯臉書粉絲團、IG。 田定豐現身500案內所。記者李政龍／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500案內所｜期間限定店

日期：即日起至11月14日

時間：每日11:00～17:00

地址：台北市士林區福林路203號(可搭乘捷運至士林捷運站，步行約15分鐘)