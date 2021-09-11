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古典、中性而日常 TUDOR 1926系列四尺寸 復古簡約

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
銀色面盤具浮雕裝飾，並搭配玫瑰金表圈、指針，鑽石時標則令日常瞬間變得隆重、盛大。圖 / TUDOR提供
銀色面盤具浮雕裝飾，並搭配玫瑰金表圈、指針，鑽石時標則令日常瞬間變得隆重、盛大。圖 / TUDOR提供

所有的故事有原點，而原點正是一切傳奇的源頭。帝舵（TUDOR）推出1926系列，紀念創辦人Hans Wilsdorf在1926年註冊了The Tudor商標、近百年前的經典一瞬。全系列包含28、36、39與41mm四種尺寸，搭配上秋冬的大地色系，一展古典、中性的穩重調性。

豐富的多樣性，或正是1926的特點之一，除了擁有41到28mm的四種尺寸，幾乎涵蓋了男性、女性、中性的四種需求，黑、銀色與蛋白色的三種面盤，並有金、藍雙色兩種時標，同時圓拱形的表面設計，表面再具備浮雕飾紋、豐富了細節。

玫瑰金的溫潤，和經磨砂處理的金屬表帶，讓手腕映射著雙重的金屬光澤，別忘了自動上鍊的T601與T201自動上鍊機芯，其機芯的精準度則接近瑞士天文台認證。同樣是皮表帶，最小尺寸28毫米、黑色面盤、玫瑰金表圈約為67,000元，而41毫米、銀色面盤、精鋼表圈（但搭配玫瑰金指針與時標）則約75,000元。不到10萬元的定價，親民、日常、相對好入手，就是TUDOR 1926的最大魅力了。

TUDOR 1926系列，向近百年前品牌創始人註冊TUDOR專利的經典一瞬致意。/ TUDOR提供
TUDOR 1926系列，向近百年前品牌創始人註冊TUDOR專利的經典一瞬致意。/ TUDOR提供
豐富的多樣性，或正是1926的特點之一，除了擁有41到28mm的四種尺寸，並有黑、銀與蛋白色三種面盤，色彩鮮明好造型。圖 / TUDOR提供
豐富的多樣性，或正是1926的特點之一，除了擁有41到28mm的四種尺寸，並有黑、銀與蛋白色三種面盤，色彩鮮明好造型。圖 / TUDOR提供
立體的金質數字與指針，近距離欣賞更能滿受細節的精緻魅力。圖 / TUDOR提供
立體的金質數字與指針，近距離欣賞更能滿受細節的精緻魅力。圖 / TUDOR提供

瑞士

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