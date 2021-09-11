古典、中性而日常 TUDOR 1926系列四尺寸 復古簡約

所有的故事有原點，而原點正是一切傳奇的源頭。帝舵（TUDOR）推出1926系列，紀念創辦人Hans Wilsdorf在1926年註冊了The Tudor商標、近百年前的經典一瞬。全系列包含28、36、39與41mm四種尺寸，搭配上秋冬的大地色系，一展古典、中性的穩重調性。

豐富的多樣性，或正是1926的特點之一，除了擁有41到28mm的四種尺寸，幾乎涵蓋了男性、女性、中性的四種需求，黑、銀色與蛋白色的三種面盤，並有金、藍雙色兩種時標，同時圓拱形的表面設計，表面再具備浮雕飾紋、豐富了細節。