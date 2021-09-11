李易賣水餃「3小時3萬顆」！滿滿鮮蝦 讓你秒到海邊

後疫情時期，民眾在家用餐的頻率依舊高，新興美食品牌「李饗煮易」看準宅商機，推出五星級獨家手工「蝦味鮮蝦餃」，挑戰頂級水餃市場，每顆重達30g，一口咬下爆出爽脆蝦味，只要水煮7分鐘，在家就能品嘗功夫菜。日前於臉書社團預購，還創下3小時內賣出3萬顆佳績。

由藝人李易操刀監製、海鮮控必吃的這款蝦元寶，即日起同步於「李饗煮易」官方網站限量開賣，每盒12顆、原價300元/盒，限時官網特價1組(2盒)540元、2組(4盒)999元附保冷袋。李饗煮易也公布官網銷售TOP3人氣榜：秘制滷肉包、貴妃麻辣鴨血、紅燒牛肉湯，成為網友口中的「自煮族必買經典三寶」。

李饗煮易由藝人李易2020年創立，實踐職人精神，且堅持選用上等食材，讓即食品也能神還原真實美味。李饗煮易發現，後疫情時期的食品，要從便利性突圍，同時更預見冷凍食品、手撕經濟興起，因此歷時近一年半籌備推出「蝦味鮮蝦餃」。

「蝦味鮮蝦餃」以整隻蝦肉及花枝漿爆滿入餡，每顆重達30g，比市售水餃平均重1.5倍，咬下每口緊實飽滿，原始爆蝦感如同徜徉大海。品牌指出，相較市面的豬肉水餃，「蝦味鮮蝦餃」整體碳水化合物降低30%（僅佔總熱量32%），營養價值高，真材實料看得見。全蝦水餃困難之處在於食材比例與口感，李饗煮易經過近50次試驗，最終找到黃金配比，融合出蝦甜、爆餡、皮Q的三重口感。

李易說，「身為一位掌廚者，能夠分享這份溫暖給他人品嘗，總是讓人感到特別療癒。」他希望能一起感受每一道菜剛端上桌時撲鼻而來的香氣，體驗吃進嘴裡每一口味道的組合、搭配和轉變。