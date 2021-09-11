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這小食很下酒！爵林堅果 X Bar春花推中秋禮盒太涮嘴

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
下酒小食不總為鹹，爵林堅果的中秋禮盒可選擇堅果酥或冰心蛋捲，在口中一嚐團圓甜滋味。圖 / 爵林堅果永康店提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
下酒小食不總為鹹，爵林堅果的中秋禮盒可選擇堅果酥或冰心蛋捲，在口中一嚐團圓甜滋味。圖 / 爵林堅果永康店提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

微醺時刻，下酒小食總是滋味良伴。但下酒小食不總為醃漬、滷味、油封，略帶甜味的堅果、蛋捲則也是微醺百搭好朋友。春花酒吧（The Primrose）與爵林堅果合作，推出「爵林 x 朝牧by春花」中秋禮盒，為2021中秋帶來另類品味好選擇。

由爵林堅果永康店與Bar春花合作推出的中秋限量聯名禮盒，將包含朝牧FineLiving調酒2瓶，可選搭爵林甜點一盒，口味可為300公克的冰心蛋捲或180公克的堅果酥一盒，以及爵林手繪明信片2張。其中堅果酥共有杏仁酥、芝麻酥、腰果酥、南瓜子酥與花生酥五種不同口味，甜而不膩、香脆好入口。

兩瓶調酒「桃」的風味包含蘋果、龍膽與接骨木花，「貓」則帶有龍眼、仙草與花草回甘的風味，兩瓶皆為100ml調酒，可以自行加冰塊調整合適濃度，開封後並建議在一個月內飲完。更多訂閱詳情，則可登錄爵林堅果永康店臉書粉絲專頁查詢。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

甜而不膩的冰心蛋捲，是本次聯名禮盒甜點的選項之一。圖 / 爵林堅果永康店提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
甜而不膩的冰心蛋捲，是本次聯名禮盒甜點的選項之一。圖 / 爵林堅果永康店提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
春花酒吧（The Primrose）與爵林堅果合作，推出「爵林 x 朝牧by春花」中秋禮盒，為2021中秋帶來另類品味好選擇。圖 / 爵林堅果永康店提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
春花酒吧（The Primrose）與爵林堅果合作，推出「爵林 x 朝牧by春花」中秋禮盒，為2021中秋帶來另類品味好選擇。圖 / 爵林堅果永康店提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

中秋 酒駕 甜點

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