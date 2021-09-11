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500案內所／白水豆花暫別台北最後一閃！90分鐘即完售

聯合報 / 記者張振群／台北即時報導
宜蘭知名排隊甜點「白水豆花」與「500案內所」舉辦快閃活動，開賣短短90分鐘就宣布完售。記者沈昱嘉／攝影
宜蘭知名排隊甜點「白水豆花」與「500案內所」舉辦快閃活動，開賣短短90分鐘就宣布完售。記者沈昱嘉／攝影

宜蘭礁溪知名排隊甜點「白水豆花」與「500案內所」於今日（9／11）舉辦快閃活動，先前已經收到訊息的美食獵人們，於早上10:30開幕前夕抵達現場排隊。正因為受到疫情影響「白水豆花」台北永康店日前宣布歇業，所以民眾想要在台北品嘗到「白水豆花」，也就只有這場「500案內所」快閃活動才有辦法！

「白水豆花」老闆為提升天然原料的使用比例，還特地選擇對人體有益的「有機黃豆」，並搭配含有豐富礦物質的「鹽滷」，透過古法直火煮漿手法，費盡心思研製成一碗營養豆花，再融合傳統美食如花生麥芽糖、粉圓、自煮糖水以及桃膠等配料輔佐，使「白水豆花」有著別於以往豆花的創新滋味。

為讓美食饕客到「500案內所」快閃現場品嘗「白水豆花」有最深刻的回憶，今日限量販售的品項為 麥芽糖花生桃膠豆花。而素有「平民燕窩」之稱的桃膠，擁有豐富膠原蛋白與氨基酸，具有養顏美容功效且味道香甜可口，搭配香滑嫩彈的白水豆花，在高溫天氣下有絕佳的消暑作用，因此才開賣90分鐘就宣告完售。

9月10日開跑的「500案內所」概念快閃店，與提倡理想生活的新品牌「Alife」共同合作，不僅能欣賞過往「500輯」封面的微型插畫展，每逢周末及國定假日期間，還會舉辦不同類型的各種活動。「白水豆花」以源自天然食材且創新的製作理念與「500案內所」一拍即合，成為活動第一個周末最高人氣亮點。

麥芽糖花生桃膠豆花擁有豐富膠原蛋白與氨基酸，具有養顏美容功效且香甜可口，搭配香滑嫩彈的白水豆花，在高溫天氣下有絕佳的消暑作用。記者沈昱嘉／攝影
麥芽糖花生桃膠豆花擁有豐富膠原蛋白與氨基酸，具有養顏美容功效且香甜可口，搭配香滑嫩彈的白水豆花，在高溫天氣下有絕佳的消暑作用。記者沈昱嘉／攝影
「白水豆花」以源自天然食材且創新的製作理念與「500案內所」一拍即合，成為活動第一個周末最高人氣亮點。記者沈昱嘉／攝影
「白水豆花」以源自天然食材且創新的製作理念與「500案內所」一拍即合，成為活動第一個周末最高人氣亮點。記者沈昱嘉／攝影

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