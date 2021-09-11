喊出6天肌膚有感！AVON雅芳第七代新活超能海洋元素
即將進入濕冷讓肌膚乾燥的季節，市面上乳霜有許多選擇，該怎麼挑選才能挑選到適合自己的乳霜呢？而自己的膚質能夠駕馭乳霜的質地嗎？是許多人心中的疑問，乳霜不僅需要保濕、滋潤，更重要是吸收力，別讓專櫃品牌侷限了妳的眼界。
AVON雅芳迎來135周年，這135年來不僅對於肌膚保養研究，更關注著每一位女性對於肌膚的苛求，並致力投入公益活動如：乳癌防治、防止性別暴力與家暴防治等，在AVON雅芳的呵護之下，讓每位女性都能由內而外活出自信與美麗。
為慶祝135週年的到來，推出熱銷20年的人氣商品七代「新活超能海洋元素」，主要以三大成分玻提諾、三角褐指藻、六胜肽再輔以海洋原生質所賦予超強修護力，讓肌膚6天有感，展現女性肌膚透亮光彩。
新活超能海洋元素以Tiffany綠色包裝，展現海洋能力的泉源瓶身設計，其主要達到肌膚的修護力、彈力、肌膚抵禦能力、長效保濕力等，讓過去深受喜愛的粉絲們也驚喜萬分，別以為只有專櫃保養品才做得到，讓AVON雅芳陪伴度過每個肌膚的乾燥叛逆期。
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