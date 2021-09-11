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關子嶺溫泉美食節18日登場！平日住宿「雞加酒」偽出國

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南關子嶺溫泉美食節推出「雞加酒」活動。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南關子嶺溫泉美食節推出「雞加酒」活動。圖／台南市觀光旅遊局提供

今年邁入第17年的關子嶺溫泉美食節將在9月18日到10月17日登場，台南市長黃偉哲表示，現在到台南住宿、旅遊除了可以憑發票登錄抽房子，獲得食宿遊購行的好康券，關子嶺溫泉美食節期間更推出限量的平日住宿「雞加酒」優惠以及2條在地風土小旅行路線，邀請大家安排遊程至關子嶺泡湯、住宿吃美食，來趟放鬆身心的輕旅行。

觀旅局長郭貞慧說，配合關子嶺溫泉美食節推出平日住宿「雞加酒」，有9家關子嶺旅宿業者合作推出優惠方案，包括沐春溫泉湯宿、湯泉美地溫泉會館、儷泉溫泉館、關子嶺統茂溫泉會館、儷景溫泉會館、嶺一溫泉旅社、景大渡假莊園、富御館礦質溫泉、芳谷溫泉小棧，不但享有平日住宿最高下殺46折住房優惠，只要住宿就可以免費獲得桶仔雞1隻，每家限量22組，不能出國也可「雞加酒」，享受偽出國體驗。

另外，觀旅局推出「食況現場」、「關嶺森呼吸」2條1日遊行程，專車前往包括東山區網美打卡美拍景點仙湖農場、175咖啡公路上的紫薇園生態農場、津-南寮椪柑觀光果園體驗採果樂、後壁菁寮老街體驗俗女養成記劇中場景、體驗美雅家具觀光工廠DIY、參觀水火同源奇景，再到關子嶺巡禮，參加溫泉美食節假日市集等。

遊程4人成行，每團最多7人，報名參加的前30名遊客還可獲得市價逾500元的關子嶺大禮包，包含火王爺夜祭巡行冷感巾、關子嶺野餐墊、關子嶺帆布袋、2021活動紀念徽章。

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