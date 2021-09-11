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海瑞溫斯頓雙色逆跳時計 重現魔幻海天一刻

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
面盤、表圈的不同部位鑲嵌了鑽石或黃色剛玉，色彩能量飽滿活躍。圖 / 海瑞溫斯頓提供
面盤、表圈的不同部位鑲嵌了鑽石或黃色剛玉，色彩能量飽滿活躍。圖 / 海瑞溫斯頓提供

流動、壯闊的海洋，常成為文學、電影、藝術領域的靈感來源。同樣以海洋之名，「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出兩款Ocean系列表款，結合亮眼的彩色寶石或鏤空工藝，為時間帶來華麗壯闊的全新篇章。

黃色剛玉與橘色錳鋁榴石的色彩一黃、一橘，構成了Ocean系列雙逆跳腕表的色彩主軸。黃色與橘色，也是最常出現在夕陽海灘的顏色，每到落日，顏色由金黃漸變至橘紅，是海陸交界之際、每日上演的魔幻場景。檸檬般鮮亮的黃色剛玉，以及柑橘般清新的橘色錳鋁榴石，遂為新款海洋Ocean雙逆跳功能腕表帶來源源不絕的活力。18K白金的36表殼上，在不同部位合計鑲嵌41顆黃色剛玉或橘色錳鋁榴石，並具備秒鐘與星期的雙逆跳（Retrograde）顯示，各限量20只、訂價約179萬元。

另一款同為Ocean系列、同樣具有雙逆跳功能的Ocean系列Zalium Variation腕表，則散發了微型建築的壯闊氣韻。原來表款靈感源自1909年完工的曼哈頓大橋，黑色噴砂的表橋縱橫交錯，像是曼哈頓大橋力道萬鈞的橋體結構，42.2毫米的鋯合金（Zalium）表殼擁有優異的耐腐蝕性，兩者視覺都以黑色混合使用了橘或黃色，HW3305自動上鍊機芯由312個零件組成，並具備扁平狀矽材質擺輪遊絲，各限量100只、訂價則約75萬元。

海瑞溫斯頓為Ocean系列推出兩款雙逆跳功能36毫米自動腕表，黃、橘色彩搶眼。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓為Ocean系列推出兩款雙逆跳功能36毫米自動腕表，黃、橘色彩搶眼。圖 / 海瑞溫斯頓提供
鏤空自動上鍊機芯的Zalium Variation腕表，混合了黑色與黃或橘色為視覺，動感活力，各限量100只。圖 / 海瑞溫斯頓提供
鏤空自動上鍊機芯的Zalium Variation腕表，混合了黑色與黃或橘色為視覺，動感活力，各限量100只。圖 / 海瑞溫斯頓提供
同樣為雙逆跳功能的Ocean系列Zalium Variation腕表，靈感來自1909年落成、紐約地標之一的曼哈頓大橋。圖 / 海瑞溫斯頓提供
同樣為雙逆跳功能的Ocean系列Zalium Variation腕表，靈感來自1909年落成、紐約地標之一的曼哈頓大橋。圖 / 海瑞溫斯頓提供

腕表 鑽石

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