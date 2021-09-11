海瑞溫斯頓雙色逆跳時計 重現魔幻海天一刻

流動、壯闊的海洋，常成為文學、電影、藝術領域的靈感來源。同樣以海洋之名，「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出兩款Ocean系列表款，結合亮眼的彩色寶石或鏤空工藝，為時間帶來華麗壯闊的全新篇章。

黃色剛玉與橘色錳鋁榴石的色彩一黃、一橘，構成了Ocean系列雙逆跳腕表的色彩主軸。黃色與橘色，也是最常出現在夕陽海灘的顏色，每到落日，顏色由金黃漸變至橘紅，是海陸交界之際、每日上演的魔幻場景。檸檬般鮮亮的黃色剛玉，以及柑橘般清新的橘色錳鋁榴石，遂為新款海洋Ocean雙逆跳功能腕表帶來源源不絕的活力。18K白金的36表殼上，在不同部位合計鑲嵌41顆黃色剛玉或橘色錳鋁榴石，並具備秒鐘與星期的雙逆跳（Retrograde）顯示，各限量20只、訂價約179萬元。