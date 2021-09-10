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北美館攜手龐畢度中心 2020台北雙年展11月法國展出

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
龐畢度中心梅茲分館。攝影：Jacqueline Trichard。圖／龐畢度中心梅茲分館提供
龐畢度中心梅茲分館。攝影：Jacqueline Trichard。圖／龐畢度中心梅茲分館提供

台北市立美術館主辦的第12屆台北雙年展「你我不住在同一星球上」（You and I Don’t Live on the Same Planet）3月落幕，預計11月將移地法國的龐畢度中心梅茲分館登場。北美館館長王俊傑表示，這是北美館首度獲國外第一流美術館所邀、正式共同主辦的大型自製展覽。

台北雙年展為北美館策辦的旗艦展覽，自1998年創辦以來，致力推動台灣當代藝術發展，並透過多元文化觀點，串聯台北與亞洲乃至全球當代藝術。第12屆台北雙年展由法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）、法國獨立策展人馬汀．圭納（Martin Guinard）策劃，將展覽場域摹擬為「星象廳」，以不同特性的星球象徵人們對地球現況認知的分歧，藉此對當前持續緊張的地緣政治局勢和生態危機提出詰問。

王俊傑指出，在全球各大藝文場館深受疫情影響下，台北雙年展作為同期少數順利展出的展覽之一，仍吸引近15萬名訪客入場參觀，因而引起龐畢度中心梅茲分館關注，進一步與策展人、北美館聯繫，討論展覽移地展出的可能性。

王俊傑表示，這是北美館首獲國外美術館所邀展的大型自製展覽，整個展覽輸出，且雙方是共同合作，是過去較沒有的形式，雖受限空間，本次移地展出規模稍微縮小，但總共21位藝術家中，台灣藝術家就有7位，占了三分之一，這也是北美館跟對方合作、展現對等的基礎。

即將在周日赴法國就任的駐法國代表處台灣文化中心主任胡晴舫說，這次展覽主題代表了台灣近幾年的思考價值，藉由台法合作將台灣中心價值投射出去，讓人感到非常驕傲。

北美館說明，這次預計於龐畢度中心梅茲分館的展出，將維持原本展覽概念中以5個不同立場星球作為展覽子題，從原參展名單中擇選21位／組，7位台灣藝術家則分別是張永達、陳瀅如、洪子健、黃海欣、武玉玲（Aruwai Kaumakan）、蘇郁心、峨塞．達給伐歷得（Cemelesai Takivalet）。

黃海欣《小確幸之河》，2015，油彩、畫布，203× 489 公分。圖／由藝術家及北美館提供
黃海欣《小確幸之河》，2015，油彩、畫布，203× 489 公分。圖／由藝術家及北美館提供
第12屆台北雙年展「你我不住在同一星球上」（You and I Don’t Live on the Same Planet）將於11月在法國龐畢度中心梅茲分館展出，北美館今舉辦宣告記者會。左起為文化部文化交流司長桂業勤、駐法國代表處台灣文化中心主任胡晴舫、台灣參展藝術家代表黃海欣、張永達、北市副市長蔡炳坤、北美館館長王俊傑、2020台北雙年展公眾計畫策展人林怡華。記者葉冠妤／攝影
第12屆台北雙年展「你我不住在同一星球上」（You and I Don’t Live on the Same Planet）將於11月在法國龐畢度中心梅茲分館展出，北美館今舉辦宣告記者會。左起為文化部文化交流司長桂業勤、駐法國代表處台灣文化中心主任胡晴舫、台灣參展藝術家代表黃海欣、張永達、北市副市長蔡炳坤、北美館館長王俊傑、2020台北雙年展公眾計畫策展人林怡華。記者葉冠妤／攝影

法國 美術館 藝術家

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