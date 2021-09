北美館攜手龐畢度中心 2020台北雙年展11月法國展出

台北市立美術館主辦的第12屆台北雙年展「你我不住在同一星球上」(You and I Don’t Live on the Same Planet)3月落幕,預計11月將移地法國的龐畢度中心梅茲分館登場。北美館館長王俊傑表示,這是北美館首度獲國外第一流美術館所邀、正式共同主辦的大型自製展覽。

台北雙年展為北美館策辦的旗艦展覽,自1998年創辦以來,致力推動台灣當代藝術發展,並透過多元文化觀點,串聯台北與亞洲乃至全球當代藝術。第12屆台北雙年展由法國哲學家布魯諾.拉圖(Bruno Latour)、法國獨立策展人馬汀.圭納(Martin Guinard)策劃,將展覽場域摹擬為「星象廳」,以不同特性的星球象徵人們對地球現況認知的分歧,藉此對當前持續緊張的地緣政治局勢和生態危機提出詰問。

王俊傑指出,在全球各大藝文場館深受疫情影響下,台北雙年展作為同期少數順利展出的展覽之一,仍吸引近15萬名訪客入場參觀,因而引起龐畢度中心梅茲分館關注,進一步與策展人、北美館聯繫,討論展覽移地展出的可能性。

王俊傑表示,這是北美館首獲國外美術館所邀展的大型自製展覽,整個展覽輸出,且雙方是共同合作,是過去較沒有的形式,雖受限空間,本次移地展出規模稍微縮小,但總共21位藝術家中,台灣藝術家就有7位,占了三分之一,這也是北美館跟對方合作、展現對等的基礎。

即將在周日赴法國就任的駐法國代表處台灣文化中心主任胡晴舫說,這次展覽主題代表了台灣近幾年的思考價值,藉由台法合作將台灣中心價值投射出去,讓人感到非常驕傲。