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女神級示範！好氣質孔曉振 這配件根本風格神助攻
率性、甜美、奢華，看似衝突的字眼，其實只要多點想像力，便能優雅實踐。伯爵（PIAGET）近日釋出全新視覺，邀請亞太區品牌大使孔曉振以一身淺藍襯衫、深藍長褲搭配玫瑰金鑽表，大方展現菁英女性的自信時刻。
韓國女星孔曉振因演出《主君的太陽》、《山茶花開時》等多部作品走紅亞洲，除了演藝成就有目共睹，更因好品味在2019年成為伯爵亞太區品牌大使，近日則與孔劉合演購物平台廣告影片「孔孔大作戰」，炒熱人氣、同時廣受關注。
本次孔曉振為伯爵（PIAGET）演繹的最新POLO 36毫米日期腕表，以18K玫瑰金、36毫米的尺寸滿足新一代女性穠纖合度的風格需求，內裡則搭載伯爵自製500P1自動上鍊機芯，表圈並鑲嵌60顆總重約0.97克拉的圓形明亮式切割鑽石，訂價約155萬元。
同時為搭配整體造型，孔曉振再選用伯爵旗下Possession系列的玫瑰金耳環、戒指，藉由轉動式設計帶來好運聯想，而鑽石火光與玫瑰金的溫暖甜美更讓小細節為奢華指數大加分，不愧女神級示範，也為風格造型神助攻。
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