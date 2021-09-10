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500案內所／只有這次！白水豆花、糯夫米糕、LOUU齊聚

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
台南糯夫米糕9月12日，快閃500案內所。圖／糯夫米糕提供
台南糯夫米糕9月12日，快閃500案內所。圖／糯夫米糕提供

集結藝文、音樂、生活選物、美食等諸多元素的「500案內所」快閃活動，即將於9月10日正式登場。除了匯聚藝文活動、音樂表演之外，還有白水豆花、糯夫米糕等知名打卡小吃進駐快閃；另外並有食物設計師陳小曼所打造的新興品牌「LOUU」快閃登場，透過食物連結風土、凝聚人與人，並且承載對土地的愛。

繼創造實體對話的「500談」、策展式音樂市集「500趴」以及透過實作體驗職人精神的「500fu」後，《500輯》即將再於9月10日至11月14日期間，在台北士林推出期間限定的概念快閃店「500案內所」。活動集結各類型體驗工作坊、藝文講座、不插電音樂表演，還有《500輯》專題封面的微型插畫展與一系列首次問世的周邊商品，為民眾的生活帶來豐富而優質的能量。同時，「500案內所」更廣邀台灣各方精選生活品牌進駐，更添活動豐富性。

源自宜蘭礁溪的「白水豆花」，標榜使用台灣各地新鮮湧泉製作，遵循古法直火煮漿，精準掌握濃度與溫度，並且加入台灣東岸太平洋深層海水作為天然凝固劑，融合山與海的微量元素，富有細緻口感與悠長的甘甜豆香。過去白水豆花在永康街開業時，迅速成為永康街代表性的排隊人氣名店。隨著永康店近日熄燈落幕，民眾可以在9月11日把握機會，最後一次享受白水豆花現身台北的滋味。

來自府城的「糯夫米糕」，以古早純樸的滋味擄獲眾多粉絲的心，乃是近年旅遊台南必吃的超高人氣小吃。9月12日當天，糯夫米糕將會現身「500案內所」舉行限時1日快閃，也是繼疫情休息之後，糯夫米糕首度復出，讓北台灣的粉絲也能享受芬芳軟糯的米糕滋味。並且還有搭配500輯插畫啤酒，或是500輯插畫托特包的預購方案，享受美食之餘，還能將藝術與回憶帶回家。

即將於9月11日至9月12日於500案內所登場的「LOUU」，則是今年新創立的保存食品品牌，包括有漬酸豆小捲、油漬香料蕃茄、油漬牛肝箘綜合菇、油漬馬告章魚等即食罐，還有昆布鹽奶油、黑蒜奶油等產品，設計師希望透過「吃」的方式，讓食用者去閱讀風土。此次在活動現場，將會推出全系列產品，以及限量發售的「黑月派對龍蝦堡禮盒」，為秋季時光增添時髦色彩。

以上名店快閃活動，若遇到台北市宣布因颱風停止上班，活動將會取消或延後舉辦，請隨時關注500輯官網、臉書粉絲團與IG。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：2021年9月10日～11月14日；每日11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

白水豆花是許多人青睞的人氣豆花店。圖／白水豆花提供
白水豆花是許多人青睞的人氣豆花店。圖／白水豆花提供
LOUU設計有昆布鹽奶油、黑蒜奶油等一系列風味產品。圖／LOUU提供
LOUU設計有昆布鹽奶油、黑蒜奶油等一系列風味產品。圖／LOUU提供
以古法煮漿製作的白水豆花，擁有細緻口感與綿密豆香。圖／白水豆花提供
以古法煮漿製作的白水豆花，擁有細緻口感與綿密豆香。圖／白水豆花提供
LOUU推出「黑月派對龍蝦堡禮盒」。圖／LOUU提供
LOUU推出「黑月派對龍蝦堡禮盒」。圖／LOUU提供

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