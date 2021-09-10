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全新影像旗艦vivo X70系列登台！全新升級「微雲台3.0」極致防手震

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
vivo在台正式推出全新影像旗艦X70系列，影像功能全面進化。圖／vivo提供
vivo在台正式推出全新影像旗艦X70系列，影像功能全面進化。圖／vivo提供

喜愛拍照的手機族又有新選擇，vivo今天（9月10日）在台推出全新影像旗艦X70系列，繼X60系列與光學大廠蔡司合作專業影像技術備受好評後，此次X70系列雙方再度深度合作，vivo X70系列不僅搭載蔡司T*鍍膜光學鏡頭，並配備全新升級「微雲台3.0」，影像功能全面進化，共推出vivo X70 Pro、vivo X70兩款機型，售價分別為25,990元、20,990元，共有「霓砂藍」、「星芒黑」兩色，即日起至9月24日於指定通路開放預購，10月1日起正式開賣。

新一代vivo X70系列與蔡司品牌合作更密切，搭載蔡司光學鏡頭，所有鏡頭達到蔡司T*鍍膜認證標準，透過IRCF色素旋塗技術和ALD鍍膜工藝，達到低反射率、增強鏡頭透光率，有效提高畫質表現，並且準確還原真實色彩；vivo X70系列也將蔡司經典鏡頭玩法再升級，復刻包含蔡司Biotar旋焦散景、Distagon風格散景、Sonnar奶油散景和蔡司Planar經典散景，讓蔡司經典鏡頭完美呈現於vivo X70系列人像模式中，享受專業單眼相機拍攝效果。

今年vivo X70系列搭載全新升級「微雲台3.0」極致防手震，行動、運動過程中依舊能穩定拍出清晰畫面。同時X70系列搭載vivo獨家訂製IMX766V感光元件，可與微雲台3.0完美結合，極夜錄影效果全面進化，並具備全新「極夜錄影」和「即時夜景預覽」模式，即使在伸手不見五指的黑夜，只要打開夜景模式，眼前所見瞬間明亮。

今年vivo攜手美國國家地理舉辦「vivo影像＋手機攝影大賽」，邀請來自世界各地的用戶與攝影愛好者分享攝影作品，伴隨X70系列上市，vivo也宣布「影像創想家」微電影計畫正式啟動，並邀請電影《孤味》導演許承傑運用vivo X70 Pro鏡頭拍攝微電影，同時攜手「台北電影節」於10月6日舉辦vivo X70 Pro微電影首映會，會後將在vivo官方YouTube上映。

除了全新影像旗艦手機vivo X70系列之外，vivo也同步推出全新真無線藍牙耳機TWS 2 ANC及TWS 2e。vivo TWS 2 ANC支援40db的深度降噪，並搭載智慧降噪技術，透過環境噪聲變化調整降噪等級，也可手動切換高、中、低等3種降噪模式，同時支援三麥克風通話降噪，開啟降噪模式可提供4.1小時電力、關閉降噪模式下則可達7.3小時，搭配充電盒最長能提供29小時續航力。vivo TWS 2 ANC及TWS 2e皆推出「皓月白」、「星際藍」兩色，售價分別為2,790元、1,990元。

即日起至9月24日於vivo官方商城及全台體驗店預購vivo X70系列，就送真無線藍牙耳機vivo TWS 2 ANC、2,000元郵政禮卷、原廠12個月延長保固、螢幕意外保固12個月等好禮（總價值12,290元），體驗店加碼舊換新回饋2,000元、再享指定銀行6期分期0利率；指定電商平台預購則可享真無線藍牙耳機vivo TWS 2 ANC、2,000元電商購物金、螢幕意外保固12個月等限量好禮（總價值9,790元）。

vivo X70系列10月1日正式上市，同步推出早鳥購機禮，10月1日至10月31日於vivo全台銷售通路購買X70系列，上網登錄加送市價1,390元的MCK 18W快充行動電源，還有機會抽中市價4,500元的Bose SoundLink藍牙喇叭。

vivo邀請宥勝擔任「vivo影像探險家」，分享生活裡的「真」。圖／vivo提供
vivo邀請宥勝擔任「vivo影像探險家」，分享生活裡的「真」。圖／vivo提供
vivo X70列背蓋皆採全新螢石AG磨砂工藝。圖／vivo提供
vivo X70列背蓋皆採全新螢石AG磨砂工藝。圖／vivo提供
vivo同步推出全新真無線藍牙耳機TWS 2 ANC及TWS 2e。圖／vivo提供
vivo同步推出全新真無線藍牙耳機TWS 2 ANC及TWS 2e。圖／vivo提供
vivo邀請宥勝擔任「vivo影像探險家」，分享生活裡的「真」。圖／vivo提供
vivo邀請宥勝擔任「vivo影像探險家」，分享生活裡的「真」。圖／vivo提供
vivo X70 Pro、vivo X70售價分別為25,990元、20,990元，共有「霓砂藍」、「星芒黑」兩色。圖／vivo提供
vivo X70 Pro、vivo X70售價分別為25,990元、20,990元，共有「霓砂藍」、「星芒黑」兩色。圖／vivo提供
vivo全新影像旗艦X70系列再度攜手光學大廠蔡司。圖／vivo提供
vivo全新影像旗艦X70系列再度攜手光學大廠蔡司。圖／vivo提供

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