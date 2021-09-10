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聊天神隊友動起來！LINE貼圖推「動態表情貼」精準傳情

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
INE貼圖化身聊天神隊友，首度推出「動態表情貼」圖／LINE台灣提供
INE貼圖化身聊天神隊友，首度推出「動態表情貼」圖／LINE台灣提供

資訊爆炸、節奏飛快的現代社會，單純的文字內容很容易淹沒在海量訊息裡，透過各種貼圖的幫忙，讓大家能夠更精準快速傳情達意，也避免會錯意、表錯情。根據Adobe今年發布的「2021全球表情符號使用趨勢報告」，有近9成的受訪者表示談話過程中若對方有使用表情符號，有助於同理對方的感受。

繼2018年推出靜態版表情貼大受年輕用戶喜愛之後，LINE貼圖宣布首度推出「動態表情貼」，以動感十足的表情貼將使文字訊息呈現出更有感覺的情緒轉折、在長段落文字中標記出訊息重點、並營造更活絡的對話氣氛。首波「動態表情貼」攜手一系列國際知名超人氣角色，包含Hello Kitty、米奇、史努比、BROWN & FRIENDS熊大與兔兔，更攜手台灣創作者的原創角色「法鬥皮古」與「懶散兔與啾先生」等，總共推出11組動態表情貼，每組60元起（100代幣）共有40款，幫助用戶在文字聊天過程中得以更精準傳遞當下情緒，化身聊天神隊友。

現在起凡使用iOS版本11.15.0（含）以上、Android版本11.14.3（含）以上，即可使用全新「動態表情貼」，而電腦版也將在近期支援使用，敬請期待。

「動態表情貼」首波推出2組台灣原創角色系列，包含「法鬥皮古」與「懶散兔與啾先生」。圖／LINE台灣提供
「動態表情貼」首波推出2組台灣原創角色系列，包含「法鬥皮古」與「懶散兔與啾先生」。圖／LINE台灣提供
多款「動態表情貼」讓聊天文字更能傳達心情。圖／摘自LINE STORE
多款「動態表情貼」讓聊天文字更能傳達心情。圖／摘自LINE STORE

貼圖 熊大 爆炸

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