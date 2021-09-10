一體成型！LG WashTower洗乾衣機能自動配對行程 省力又護衣

2018年首度在台引進免曬衣乾衣機，帶起不用曬衣新革命的LG，前年起更開始推動滾筒洗衣機與乾衣機堆疊概念，打造更流暢省力的衣物護理體驗，同時解決居家空間寸土寸金的困擾，至今洗乾衣機搭配銷售、堆疊使用的比例已達到4成以上。LG今宣布再推出全新WashTower AI智控洗乾衣機，以符合身長比例的一體成型機身設計，打造整合洗乾衣機功能的全觸控中央控制面板，更內建Smart Pairing智慧行程配對功能，讓衣物清潔、護理一氣呵成。

LG WashTower AI智控洗乾衣機承襲洗乾堆疊擺放設計，結合了上層16公斤Heat Pump除濕式乾衣機與下層19公斤蒸氣滾筒洗衣機大容量組合，搭配寬度僅70公分與垂直流線式一體成型外型設計，兼具美學及實用性，不管是家裡人口眾多、疫情期間每天要換洗大量衣物，還是要清洗寢具、沙發布套，都可輕鬆搞定。

除了美型，LG WashTower AI智控洗乾衣機設計也更符合人體工學，整體高度下降更容易取放衣物、上下門拉把也更靠近中間位置，不須彎腰也能輕鬆開啟下方筒槽門，而位於洗乾衣機之間的全觸控中央控制面板，更整合雙機操作介面，簡單易懂，還可同時或分別操作雙機。

另外，LG WashTower AI智控洗乾衣機也更呵護衣物，透過AIDD人工智慧洗滌技術，自動偵測衣物材質、重量並應用全球上萬筆洗滌大數據分析，自動提供最佳洗滌行程，有效減少衣物受損10%。內建Smart Pairing技術智慧配對洗乾衣行程，為消費者自動選擇合適的乾衣模式，還可提前進行啟動壓縮機預熱，縮短洗乾衣行程，效率再升級。同時，搭載智慧濕度監測，有效掌控衣物濕度避免過度烘乾，透過LG ThinQ App，還可隨時遠端控制及持續韌體升級、下載各種精細洗乾衣機行程。